Gianluca Grignani in tour nell’estate 2023: la scaletta dei concerti del cantante protagonista dell’ultimo Sanremo.

L’estate 2023 di Gianluca Grignani è un’estate in musica. Il cantautore milanese è pronto a salire su alcuni prestigiosi palchi italiani. Pochi concerti, per il Joker, mi di assoluto valore, per poter presentare ancora una volta dal vivo alcune delle canzoni più amate del suo repertorio e poter al contempo far ascoltare ai suoi fan anche i suoi ultimi successi, a partire dall’emozionante Quando ti manca il fiato, la canzone presentata dall’artista milanese sul palco del Festival di Sanremo 2023. Scopriamo insieme i dettagli sulla scaletta dei suoi prossimi concerti.

Gianluca Grignani, tour dell’estate 2023: la scaletta dei concerti

Non sono stati frequenti i concerti di Gianluca Grignani negli ultimi anni. L’artista milanese ha celebrato nel 2022 i venticinque anni di uno dei suoi album più amati, La fabbrica di plastica, ma ha rinviato più volte l’uscita del suo nuovo progetto discografico, annunciato già da diversi anni. Non a caso, al momento il suo ultimo album resta A volte esagero del 2014.

Gianluca Grignani

Nonostante questo, il suo repertorio resta ricco di successi, e la maggior parte di questi faranno parte della scaletta del suo nuovo tour per l’estate 2023. Un giro di concerti in cui l’artista sarà accompagnato dalla sua band, formata da Salvatore Cafiero alle chitarre, Valerio Combass al basso, Enrico Magnanini alle tastiere e Claudio Miele alla batteria.

Questo il possibile ordine delle canzoni:

Quando ti manca il fiato

La mia storia tra le dita

Ribellione



Camina nel sole

Non voglio essere un fenomeno

Dio privato

The Joker

Una donna così

Uguali e diversi

Liberi di sognare

Sogni infranti

Falco a metà

Il giorno perfetto

Baby Revolution

L’aiuola

Destinazione paradiso

La fabbrica di plastica

Gianluca Grignani: le date della tournée estiva 2023

Il nuovo tour estivo di Gianluca Grignani è partito il 30 giugno con una data zero al Cittadella Summer Festival di Alessandria e proseguirà con diversi concerti tra il mese di luglio e agosto. Di seguito il calendario con tutti gli appuntamenti programmati dall’artista milanese: