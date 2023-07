E’ partito il tour dell’estate 2023 di Mr Rain: ecco la scaletta delle canzoni con cui l’artista emozionerà i fan e le date della tournée.

Per la gioia dei fan, Mr Rain ha aperto i battenti del suo tour dell’estate 2023. Ventidue date, che lo vedono girare l’Italia da Nord a Sud, passando per il Centro. L’artista di Supereroi porta sul palco le sue canzoni più belle: ecco la scaletta e tutte le tappe della tournée.

Mr Rain, tour estate 2023: la scaletta dei concerti

Martedì 27 giugno, Mr Rain ha dato il via al suo tour dell’estate 2023, chiamato Supereroi Summer Tour. Dopo il successo ottenuto all’ultimo Festival di Sanremo, che per lui è stato un debutto, Mattia Balardi gira l’Italia con la sua musica. Ovviamente, porta sul palco anche la canzone che l’ha reso famoso, il singolo Supereroi terzo classificato all’Ariston. La data zero è stata quella del 27 giugno all’Auditorium Parco della Musica di Roma, mentre la tappa finale andrà in scena il 25 agosto a Macerata. Di seguito, la scaletta delle canzoni del tour dell’estate 2023 di Mr Rain:

9.3

I grandi non piangono mai

Nemico di me stesso / 10

Sincero

Non c’è più musica

A forma di origami

Meteoriti

La storia di Sam

Ops

Fuoriluogo

Crisalidi

Grazie a me

Carillon

Sindrome di Stoccolma / E invece no

Ipernove

Aria

Per sempre ci sarò

Non fa per me

Raimbow Soda

La fine del mondo

Fiori di Chernobil

Ricominciare da me

Supereroi.

Nel corso del tour dell’estate 2023 Mr Rain si esibirà con alcune delle sue canzoni più belle, scelte appositamente da lui per emozionare i fan.

Mr Rain: le date della tournée estiva

Di seguito, tutte le date del tour dell’estate 2023 di Mr Rain: