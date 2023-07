Frasi sulla dolcezza e sulla sensibilità: le migliori citazioni e aforismi per sottolineare l’importanza di questa qualità caratteriale.

Le parole hanno il potere di trasmettere emozioni profonde, catturare l’attenzione e avvolgere l’anima in un abbraccio. Nel corso dei secoli tanti poeti, scrittori, filosofi e personaggi famosi hanno scritto frasi sulla dolcezza in grado di dipingere con maestria questa qualità che tocca il cuore e l’anima. Aforismi e riflessioni magiche che ci ispirano, ci commuovono e ci fanno riflettere sul valore di un gesto gentile, di una parola amabile o di un semplice sorriso.

Se ne stai cercando alcune speciali e irresistibili, da dedicare a una persona cara, o magari da utilizzare per invitare qualcuno a riflettere sull’importanza della dolcezza, proviamo a scoprire insieme alcune delle più belle e intense in assoluto.

Le migliori frasi sulla dolcezza

A volte può bastare una frase a ricordarci come la dolcezza possa essere un antidoto al caos del mondo, un balsamo alle ferite dell’anima, una forza in grado di creare connessioni umane davvero durature. Essere dolci quando serve può aiutare a illuminare i momenti più bui, creare un raggio di luce in grado di penetrare nelle pieghe dell’oscurità.

Bacio sulla fronte

Ma come si può dimostrare dolcezza? In tanti modi, attraverso semplici gentilezze quotidiane fino ad arrivare a gesti straordinari di amore e compassione. Può bastare anche un semplice sguardo, una carezza delicata, una parola di conforto a incidere nel profondo nel cuore del nostro prossimo. Per poter capire fino in fondo quanto sia importante la dolcezza nelle nostre vite, affidiamoci alle parole di chi ha saputo descriverla in maniera più incisiva:

– La dolcezza ottiene più della violenza. (Jean De La Fontaine)

– Nessun incanto è pari alla tenerezza del cuore. (Jane Austen)

– Nei Vangeli San Giuseppe appare come un uomo forte, coraggioso, lavoratore, ma nel suo animo emerge una grande tenerezza, che non è la virtù del debole, anzi, al contrario, denota fortezza d’animo e capacità di attenzione, di compassione, di vera apertura all’altro, capacità di amore. Non dobbiamo avere timore della bontà, della tenerezza! (Papa Francesco)

– Le persone dolci non sono ingenue. Né stupide. Né tantomeno indifese. Anzi, sono così forti da potersi permettere di non indossare alcuna maschera. Libere di essere vulnerabili, di provare emozioni, di correre il rischio di essere felici. (Marilyn Monroe)

– La bellezza è gradita agli occhi, ma la dolcezza affascina l’animo. (Voltaire)

– Tenerezza e gentilezza non sono sintomo di disperazione e debolezza, ma espressione di forza e di determinazione. (Khalil Gibran)

– Trova la dolcezza nel tuo cuore, allora forse potrai trovare la dolcezza in ogni cuore. (Rumi)

– La gratitudine è la cosa più dolce per un ricercatore della vita umana. Se vi è gratitudine nel tuo cuore, allora ci sarà una enorme dolcezza nei tuoi occhi. (Sri Chinmoy)

Le citazioni più belle sulla sensibilità

Essere sensibili non può essere una debolezza, ma anzi un pregio. Ci rende più umani. Per questo motivo è importante celebrare la bellezza della sensibilità e della dolcezza che risiede in ognuno di noi. E per farlo ci si può affidare alle parole di tanti autori che saputo descriverla nel corso delle loro vite.

Se quelle finora lette non ti sono bastate, ti proponiamo altre frasi che potrebbero riuscire a ispirarti. Scopriamo insieme come una semplice combinazione di lettere e suoni può riuscire a scatenare un turbine di emozioni che fanno vibrare la nostra anima:

– Più che di macchine abbiamo bisogno di umanità. Più che intelligenza, abbiamo bisogno di dolcezza e bontà. (Charlie Chaplin)

– La tenerezza è il linguaggio segreto dell’anima. (Rudolf Leonhardt)

– La sua dolcezza era strana perché era una dolcezza molto rara da trovare dentro una persona, era una dolcezza selvaggia, dolce al punto giusto, al punto che ti restava dentro, nei pensieri, nella pelle. (Charles Bukowski)

– La durezza di questi tempi non ci deve far perdere la tenerezza dei nostri cuori. (Che Guevara)

– Ciò che mi sembrava amaro, mi fu cambiato in dolcezza d’anima e di corpo. (San Francesco d’Assisi)

– Chi non ha veduto accendersi in un occhio limpido il fulgore della prima tenerezza non sa la più alta delle felicità umane. Dopo, nessun altro attimo di gioia eguaglierà quell’attimo. (Gabriele D’Annunzio)

– Gentilezza nelle parole crea fiducia. Gentilezza nel pensare crea profondità. Gentilezza nel dare crea amore. (Lao Tzu)

– Voglio che la gente dica delle mie opere: “sente profondamente, sente con tenerezza.” (Vincent Van Gogh)

– La maggior parte delle persone non sa amare né lasciarsi amare, perché è vigliacca o superflua, perché teme il fallimento. Si vergogna a concedersi a un’altra persona, e ancor più ad aprirsi davanti a lei, poiché teme di svelare il proprio segreto… Il triste segreto di ogni essere umano: un gran bisogno di tenerezza, senza la quale non si può resistere. (Sàndor Màrai)