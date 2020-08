Vacanze ad alta quota? I migliori capi da indossare per unire praticità e comfort a un tocco fashion. Ecco 6 outfit da sfoggiare in montagna d’estate.

Spesso si pensa sia un’impresa impossibile sfoggiare la propria femminilità in montagna, e ci si arrende a scarponcini tecnici e mise sportive anche quando non si è impegnate in lunghe camminate di trekking o escursioni ad alta quota. Eppure, si può essere cool anche in montagna, soprattutto in estate, utilizzando capi evergreen e originali mix&match che possono regalarci look pratici e glam. Da jumpsuits alla moda agli shorts, sempre amatissimi nella bella stagione, fino agli intramontabili jeans: ecco come vestirsi in montagna d’estate per scegliere lo stile anche sopra ai mille metri.

Outfit Montagna

I look da giorno da indossare in montagna

Calzoncini corti, capi comodi ed extralarge e sandali tedeschi: sono questi i must-have indiscussi su cui puntare per chi non sa come vestirsi in montagna d’estate.

Salopette e sneakers con calze a vista

Per le passeggiate in piano, un aperitivo nel centro o un semplice giro di shopping, perché non sfoggiare una pratica gonna corta a salopette e una t-shirt? Un look casual ma di tendenza che si ispira ai fashion trend degli anni Novanta, punto di riferimento costante nelle ultime stagioni.

Non dimenticate poi il dettaglio imperdibile: delle sneakers con calze a vista, per un mood sporty-chic irresistibile!

Shorts e anfibi

Che sia mare o montagna, gli shorts conquistano sempre un posto speciale in estate per via di quel mix di semplicità e sensualità che ne fa un must-have senza tempo. Perché non sfoggiarli con una bella t-shirt cropped e un paio di anfibi dall’anima punk-rock per un look pieno di carattere?

Dr Martens

Potete optare anche per degli scarponcini un po’ più sobri e femminili, in stile Dr. Martens, ideali per le temperature montane e le passeggiate in piano nei sentieri di montagna.

Jumpsuit short e birkenstock

Non possiamo non citare uno dei capi più di tendenza dell’estate 2020: la jumpsuit corta. Comoda e trendy, risulta una delle scelte casual chic più azzeccate di sempre, soprattutto se la si sceglie in versione morbida ed extralarge. Per un mix degno di nota, abbinatela a un paio di sandali birkenstock, ormai eletti a scarpe più cool della stagione estiva.

Come vestirsi in montagna d’estate di sera

Long dress e jeans comodi e oversize sono senza dubbio le proposte più indicate per un tocco di raffinatezza ad alta quota, che unisca stile e comodità.

Jeans e muscle tee

Non possiamo non citare tra i must-have del guardaroba estivo, l’abbinamento evergreen che da anni ci tiene compagnia, confermandosi una scelta classica e originale al tempo stesso: un paio di jeans, meglio dal taglio largo, perché il preferito della moda estate 2020, e una t-shirt.

Abbiate però l’accortezza di sceglierla in un modello più particolare, come la muscle tee, una maglia oversize, senza maniche e munita di spallini, per regalare una ventata fashion a un look altrimenti un po’ troppo classico e sobrio.

Jeans slouchy e t-shirt crop top

Amanti dei modelli oversize, c’è qualcosa anche per voi! Un paio di jeans slouchy abbinati a una t-shirt crop top o a una canotta a costine sono senza dubbio due scelte casual chic di grande tendenza, oltre che comodissime, per passeggiate nei centri di montagna, soprattutto di sera.

Long dress e sneakers a contrasto

Le più romantiche potranno optare per un lungo abito, fantasia o tinta unita, con maniche leggermente a sbuffo, come quello floreale di Margherita Missoni, che evoca le atmosfere dei classici costumi di montagna, per trascorrere piacevoli serate sotto le stelle con una mise comoda e femminile.

Accompagnato a sneakers colorate a contrasto e calzini a vista, per un tocco di carattere in più, questo outfit regala un look glam-chic irresistibile, persino tra le valli ad alta quota!

