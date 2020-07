Un salva look last minute? Senza dubbio la jumpsuit! La tuta corta casual o elegante, fresca e dinamica, è da eleggersi top must have dell’estate 2020!

In estate la voglia di farci belle e curare il nostro look non è mai abbastanza, ma allo stesso tempo facciamo i conti con il caldo, ed ecco perché mini dress e jumsuits sono tra gli outfit da preferire. Le tute corte infatti sono comode, facili da indossare e ci salvano dal dubbio del cosa metterci. Non c’è bisogno infatti di passare ore davanti all’armadio per creare , inventare abbinamenti o cercare i colori giusti da accordare. Aperitivo last minute? Ti basterà indossare una tuta corta estiva per risolvere il problema!

Jumsuit estiva

Tute estive 2020: i modelli corti casual

Street o in pieno summer style, la tuta corta si può indossare in numerose occasioni: dalla giornata di shopping a quella in spiaggia post work, dall’appuntamento romantico all’aperitivo delle sette di sera.

– La jumpsuit per H&M può trasformarsi anche in una chemisier tropical style che diventa anche copricostume all’occorrenza. Leggera e un po’ extralarge è assolutamente da portare in valigia, abbinata ad un costume bianco o dorato.

– Anche chi non resiste al comfy dei look sporty chic troverà nella jumpsuit short un’alleata insostituibile: perfetta per una spesa veloce, senza rinunciare al tocco fashion, ma anche per una serata easy e relax con amici a casa. Tezenis la rivisita in salopette di jeans ed extralarge, da indossare con un top e se sei in vacanza anche con un bikini.

-Il tessuto fresco per eccellenza d’estate è il lino. Generalmente lo si preferisce in colori neutri come bianco, marrone o beige, ma l’invito di Zara quest’estate è osare in una versione lilla, altro colore trend della bella stagione 2020.

Tute corte eleganti: comode ma glamour

Sensuali e pratiche, le jumpsuit possono rivelarsi una comoda alternativa ai mini dress per un’aperitivo sulla spiaggia o un summer party, oltre ad essere particolarmente originali.

– Considerando che spesso nelle sere d’estate fa anche un po’ di freschetto, Kiabi propone un modello elegante in twill: una deliziosa jumpsuit in stile chemisier, corta ma non troppo. Un’allure di eleganza da valorizzare con un paio di sandali con tacco largo per un tocco very chic!

– Super glamour, basic e chic: quest’estate non si parte senza una jumpsuit nera, anche più di una, per le serate speciali. Low cost e easy chic, è la jumpsuit di Bershka a stampa, da annodare e avvolgere al corpo, perfetta con un paio di mules.

-Composta, ricercata e classica è la jumpsuit proposta da Mango nel colore più sereno dell’estate, il bianco. Il perfetto incontro tra una jumpsuit, un abito blazer e un mini dress, insomma la tuta corta must da avere nell’armadio.

