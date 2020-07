Ecco quali sono i trucchi e i modi migliori per il proprio outfit estivo per l’ufficio, in modo da essere comode e non patire il caldo.

Il look è importante in ogni occasione, e ovviamente anche per andare in ufficio. Nel periodo estivo lo è ancora di più, anche perché non solo bisogna dare risalto all’eleganza e agli abbinamenti, ma anche alla comodità degli indumenti che si indossano (anche per far fronte al grande caldo della bella stagione). La tentazione sarebbe quella di scoprirsi il più possibile, mantenendo ovviamente un certo decoro e una certa professionalità, importantissima in un ambiente di lavoro.

Ma come fare se bisogna lavorare in ufficio, magari a contatto con colleghi e capo che ogni giorno ci stanno addosso? Scopriamo alcune cose da evitare e i trucchi per essere al top.

Outfit estivi per l’ufficio: come NON vestirsi?

Per far fronte alle alte temperature, prima di tutto è bene sapere cosa è meglio non indossare in ufficio. Ovviamente non bisogna sembrare trasandate, in particolare i capelli non devono essere legati a cipolla (per pettinarsi in estate per l’ufficio ci sono molti modi), ma anche e soprattutto non bisogna mettersi gli hot shorts, le gonne troppo corte, i top, le canottiere e le scollature da spiaggia.

Outfit estivo ufficio

Sono banditi anche ovviamente i minidress e le ciabatte quali infradito e simili Non bisogna inoltre portare colori troppo sgargianti e fluo né accessori troppo vistosi.

I trucchi per stare comode rimanendo eleganti in ufficio in estate

Come vestirsi allora in ufficio nella stagione più calda dell’anno? Il materiale su cui bisogna puntare è sicuramente il lino, fresco ed elegante allo stesso tempo. Certo, è anche informale, ma se abbinato a una bella gonna a pieghe al ginocchio o a dei pantaloni a campana a vita alta, sicuramente farà fare un figurone.

È bene poi indossare gli accessori strettamente necessari, senza esagerare. E inoltre è meglio indossare scarpe aperte, come i sandali per rimanere comode e con il piede il più libero possibile.