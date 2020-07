La notizia che tutte attendevamo: comodo può fare rima con chic, perché il sandalo con tacco largo è la scarpa più trendy e smart dell’estate 2020.

Per quanto le sneakers siano comodissime e fashion, meritando davvero lunga vita, l’estate però vuol dire anche sandali: colorati, alti o bassi, sono quel paio di scarpe praticissimo che si indossa davvero per ogni occasione. Per essere eleganti, slanciate e sentirci belle con i sandali, quest’anno però non dobbiamo necessariamente soffrire: si può essere very chic anche indossando un sandalo con tacco largo.

Una soluzione smart per essere sexy ma senza dover indossare tacchi vertiginosi che alla lunga potrebbero convincerci a tornare a casa scalze. Ecco allora qualche modello di sandalo con tacco largo prêt-à-porter che potrà fare al caso vostro.

Sandali neri lacci con tacco largo

Sandali con tacco largo 2020: alto ma comodo

Con plateau o senza, ma anche in versione zeppa, vi innamorerete così tanto dei sandali con tacco largo, che potranno essere dei validi sostituti a quei modelli vertiginosi belli da guardare, ma spesso difficili da portare.

– Le strisce quest’anno sono regine dello shoes design, e con i modelli a tacco largo vanno più che d’accordo: il classico modello nero che si trova anche nella sua versione più bassa, può slanciarsi ancora di più anche il plateau. Perfetto per una serata danzante!

– Se amate il modello zatterone che richiama le zeppe e fa tanto anni ’90, anche in questo caso potrete trovare un modello ad hoc. Da indossare con i jeans, gonne e abiti lunghi, da evitare con dress troppo corti.

– Colori basic sì, ma estate vuol dire anche energia, allegria, e il verde nelle sue sfumature che omaggiano la natura, ha senz’altro da dire anche la sua. Intrecciato, elegante e slanciato, pronto ad essere versatile con il suo tacco largo dalle occasioni più informali ad una cerimonia.

Sandali con tacco largo, bassi e chic: il prêt-à-porter perfetto

Tacco largo e basso, sono le due caratteristiche che forse preferiamo di più per i sandali di quest’estate, e ad incantare le fashioniste saranno soprattutto i giochi di colore tra tacco e cinturini.

– Da sempre complice della comodità, Nero Giardini non poteva farsi mancare nella sua collezione i modelli con tacco largo, e punta sull’effetto twist rosa fluo ma con parsimonia abbinato al bianco. Effetto minimal chic, ma dal color touch che non passa inosservato.

– Multicolor effetto anni ’70 sono quelli Prima Donna, dove il nero diventa un colore basic dietro le quinte che accompagna colori sgargianti come fucsia, giallo, blu e verde acqua, che fa tanto quadro di Mirò. Per valorizzarle al meglio è preferibile puntare su abiti a tinta uniti che richiamino uno dei colori del sandalo.

– Avete presente quel paio di scarpe da mettere al volo, perché magari andate di fretta e avete bisogno stia bene necessariamente su tutto? Ma che soprattutto che vi salvi ad ogni occasione? Sabot, colorate o basic, e soprattutto comfy, la proposta di Stradivarius.

