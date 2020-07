Pronta a diventare anche protagonista della strada, in quest’estate 2020 la borsa in rafia non si porta solo al mare. Ecco i modelli in versione street.

Capiente, comoda, prêt-à-porter, la borsa in rafia è da sempre l’accessorio must have estivo per eccellenza, da sfoggiare mentre percorriamo la passerella in spiaggia. Quest’estate però è pronta a mettersi in discussione e farci compagnia everywhere. In versione mini bag o pochette, le borse in rafia rendono ogni look dal sapore esotico, ricordandoci che è estate anche per chi sarà costretto a viverla in città.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/borsa-da-spiaggia-e-asciugamano-2079846/

Personalizzata, rotonda: la borsa in rafia è anche street

Ad ispirare la tendenza della borsa in rafia in versione street è stata la sfilata Altuzarra, che ai capi della primavera/estate 2020 ha accostato outfit street, raffinati, chic ed eleganti, ad accessori in rafia che riscrivono così i proprio connotati originali, adattandosi anche all’urban style.

Non abbiate paura quest’estate di mescolare stili diversi: outfit e accessori pensati per location estive, si possono indossare anche in versione street, giocando con un look vacanziero che ci doni un po’ di freschezza e sano relax anche in città.

Borse in rafia 2020: i modelli street chic

Dimenticate le borse di rafia extralarge e senza zip, pensate per contenere asciugamani e indispensabili per la spiaggia: rotonde, a secchiello, mini, la borsa in rafia si adatta alle forme classiche della street bag.

– Pelle e rafia si incontrano nella borsa Nolita di Yves Saint Laurent, impreziosita dalla tracolla in catena dorata e dall’iconico monogramma del brand: un modello chic e versatile.

Fonte foto: https://www.mytheresa.com/it-it/saint-laurent-nolita-small-raffia-shoulder-bag-1444263.html

– Estate è colore: classica in beige chiaro oppure rosa, per un look frizzante e attento al dettaglio, H&M propone una borsetta in paglia rotonda, da portare comodamente a tracolla o a mano grazie ai manici in metallo. A misura di aperitivo o piacevole passeggiata al crepuscolo.

Fonte foto: https://www2.hm.com/it_it/productpage.0843903002.html

– La borsa a secchiello tiene testa alle tendenze bag anche quest’estate: Prada punta su un’essenziale mini bag con rafia intrecciata in crochet con dettagli in pelle, magari da personalizzare con un foulard alla tracolla. Perfetta per passeggiare in costiera o al parco di città.

Fonte foto: https://www.prada.com/it/it/women/bags/bucket_bags/products.prada_cabane_raffia_and_leather_bag.1BE052_2DJD_F0A5T_V_OOO.html

– Pochette o tracolla, per Khokho la borsa in rafia è da portare a tracolla, e grazie al suo formato mini si trasforma anche in una pochette per serate estive lounge, e perché anche come accessorio da cerimonia.

Fonte foto: https://www.luisaviaroma.com/it-it/p/khokho/donna/70I-XA7010

