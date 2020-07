View this post on Instagram

@federicatosi per #TogetherWeStand⁠ ⁠ Federica Tosi nel 2006 lancia la sua linea di fashion jewels di lusso, seguita nel 2013 da una linea di abbigliamento che veste una donna di forte personalità⁠ e attenta allo stile contemporaneo.⁠ ⁠______⁠ #TogetherWeStand è il primo Charity pop-up store on line, powered by Drexcode, dove i Brand del fashion si uniscono per aiutare le famiglie in difficoltà post emergenza Covid-19 ⁠ ⁠ Drexcode, i Brand e la #FondazioneLAPS insieme per devolvere il 30% dei ricavi alla @crocerossaitaliana ❤️⁠ ⁠ #federicatosi #charity #drexcode