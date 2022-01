Come vedono i gatti è uno degli interrogativi più grandi di chi subisce da sempre il fascino dei questi felini. Scopriamo cosa c’è da sapere a riguardo.

Chiedersi come vedono i gatti è più che normale. Il loro modo di vedere il mondo e le cose riscuote da sempre un certo fascino. Sopratutto per via della loro capacità di cambiare modalità di visione in base alla quantità di luce che si trovano davanti.

Se c’è una cosa ormai sicura è infatti la capacità di visione ben diversa rispetto alla nostra o a quella dei cani. Un aspetto che vale davvero la pena approfondire.

Come vede un gatto

La prima cosa da sapere riguardo la vista dei gatti è che hanno una visione a 200 gradi. Cosa che gli consente di avere un campo visivo ben più sviluppato, rendendoli di fatto degli abili cacciatori.

Tra le altre cose i gatti vedono a colori. Un aspetto emerso relativamente da poco ma ormai più che sicuro.

Tra quelli che riescono a vedere ci sono il giallo, il blu, il verde e il viola. Non percepiscono invece il rosso, il marrone e l’arancione.

A differenza degli esseri umani i gatti non vedono benissimo in lontananza e fanno fatica a mettere a fuoco da vicino. Sono però in grado di percepire movimenti improvvisi e veloci.

Come vedono i gatti di notte

Uno degli aspetti più affascinanti riguardo la visione dei gatti è il loro modo di vedere al buio. In mancanza di luce, infatti, la loro vista si affina diventando migliore di almeno otto volte.

Un aspetto che li rende sopratutto dei cacciatori notturni e che gli consente di vivere a proprio agio anche in totale assenza di luce.

Si tratta di una capacità dovuta al così detto tapetum lucidum, un tessuto oculare che riflette la luce consentendogli di vedere meglio al buio e rendendo i loro occhi brillanti di notte.

Tutti aspetti che fanno parte delle caratteristiche più importanti dei gatti. Quelle che li rendono animali misteriosi, speciali ed in grado di muoversi in modo del tutto diverso dagli altri animali e ovviamente dagli esseri umani.

