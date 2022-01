Ozzie è morto ieri in Georgia, era noto come il gorilla maschio più anziano del mondo, viveva dal 1988 ed è arrivato alla veneranda età di 61 anni.

Lo svela la CNN, Ozzie il gorilla più vecchio del mondo è morto ieri. Diventato noto grazie allo zoo di Atlanta, l’animale viveva con la sua compagna in una struttura in cui avevano ricreato la sua foresta pluviale africana nel 1988.

Addio a Ozzie il gorilla più famoso del mondo

Come riporta La Stampa: “La morte di Ozzie, di cui non si conoscono ancora le cause, segue di pochi giorni la scomparsa della sua compagna di habitat, Choomba, che rea stata soppressa a causa del peggioramento della sua salute. La gorilla aveva 59 anni e i due vivevano insieme da più di 15 anni.“

Ozzie faceva parte della prima generazione di gorilla approdati allo Zoo di Atlanta. Con un comunicato la struttura ha dichiarato che nelle ultime ore l’animale non stava bene e presentava sintomi quali: gonfiore facciale, debolezza e incapacità di mangiare o bere. Ozzie aveva anche contratto, insieme ad altri gorilla, il coronavirus, lo scorso anno ma è poi stato vaccinato. Non si conosce esattamente la causa del decesso per il gorilla più vecchio e noto del mondo.

