Il cane Corso è bellissimo, ma prima di accoglierlo in famiglia è necessario fare alcune valutazioni. Scopriamo carattere, indole e prezzo.

In grado di proteggere il suo padrone a costo della sua stessa vita, il cane Corso è un vero e proprio amico a quattro zampe fedele. Nonostante la stazza, si adatta bene alla vita in appartamento, ma ha bisogno di un addestramento ferreo e costante. Vediamo cosa c’è da sapere prima di accoglierlo in famiglia.

Cane Corso: carattere e indole

Discendente dal molosso romano, il cane di razza Corso ha un significato del nome che, come si suol dire, è tutto un programma. Deriva dalla parola cohors, che significa guardiano e protettore. Già da questa prima informazione, è facile comprendere che questo bellissimo amico a quattro zampe ha bisogno di un addestramento ferreo e costante. Oltre ad essere inserito nella categoria molossoidi, non a caso, è considerato un cane da presa. Per quel che riguarda la corporatura, è massiccia, muscolosa e del tutto scolpita. I maschi pesano circa 45/50 chili, mentre le femmine 40/45 kg. La testa è grande, i suoi occhi sono scuri e le orecchie sono triangolari e appuntite. Il pelo è corto ma non rado e il mantello si presenta duro e ispido. Il colore, invece, può avere diverse varianti: nero, grigio chiaro o ardesia o piombo, fulvo e tigrato.

Il cane Corso ha un carattere che tende alla predominazione, motivo per cui ha bisogno di un addestramento rigido, fin dai primissimi giorni di vita insieme. Anche se non è mai troppo aggressivo, non dimenticate che è un guardiano, motivo per cui se avverte una minaccia ha una reazione immediata. La sua indole, nel complesso, è sensibile, tranquilla e molto paziente. E’ un amico a quattro zampe che si lega tantissimo alla famiglia, tanto da diventare morboso ed è proprio per i suoi padroni che darebbe la vita. Non a caso, ribadiamo, il suo nome significa guardiano e protettore.

Nonostante la stazza, il cane Corso può vivere benissimo in appartamento. Per lui è importante non rimanere troppo solo a lungo, perché ha un bisogno quasi costante del contatto umano, e fare almeno 3 lunghe passeggiate al giorno, in modo da consentirgli di sfogare le energie.

Cane Corso: il prezzo

Per quel che riguarda il prezzo del cane Corso, questo varia in base all’acquisto, soprattutto al possesso o meno del pedigree. Generalmente, che la scelta ricada su un allevamento autorizzato o su un privato, il costo di un cucciolo va dai 600 agli 800 euro. Se, invece, si intende accogliere in famiglia un cane adulto e già addestrato, il prezzo può essere molto, molto più alto.

