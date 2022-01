Cecilia Rodriguez ama gli animali e insieme al fidanzato Ignazio Moser hanno accolto in famiglia due cani: scopriamo tutto su di loro.

Sorella minore della famosa Belen, Cecilia Rodriguez si sta costruendo una sua carriera nel mondo dello spettacolo. Al momento, però, il lavoro più importante lo svolge sui social, dove condivide gran parte della quotidianità. E’ tramite Instagram che ha presentato ai seguaci i suoi adorati cani.

Cecilia Rodriguez: tutto sui suoi cani

Venuta alla ribalta grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez è riuscita a farsi apprezzare molto dai fan. Ad oggi, infatti, non è più soltanto la sorella della famosa Belen, ma una ragazza che ha saputo attrarre i fan essendo semplicemente se stessa. Ai tempi del reality più spiato d’Italia ha fatto sognare i telespettatori con la passione travolgente per Ignazio Moser e oggi continua a regalare loro immagini della grande storia d’amore che ancora vive con lui. E’ via social che Cecilia tiene aggiornati i seguaci sulla sua vita ed è sempre qui che ha presentato loro i suoi adorati cani Aspirina ed Ercolino. Entrambi di razza Jack Russel sono diventati vere e proprie star.

La prima ad essere entrata in famiglia è stata Aspirina, per gli amici Aspi. Cecilia ha scelto di adottarla ancor prima di conoscere Ignazio, quando, arrivata dall’Argentina, si sentiva spaesata in terra straniera. E’ stata proprio lei ad aiutarla a capire l’Italia e gli italiani e, soprattutto, a farla sentire meno sola. Il nome che ha scelto per il cane, d’altronde, non è un caso: è o non è l’aspirina il farmaco in grado di curare tutti i mali? Qualche anno dopo l’arrivo del primo ‘figlio’ peloso, la Rodriguez e Moser hanno scelto di allargare la famiglia con Ercole, per gli amici Ercolino. “Hola lindo de mi corazón“, ha scritto Cechu sui social per presentare il cane ai fan.

3 curiosità sui cani di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono follemente innamorati dei loro cani, tanto che difficilmente li lasciano a casa. Aspirina ed Ercolino sono le loro ombre, veri e propri ‘figli’ pelosi e re indiscussi della casa.

-Nel 2019 Aspirina è stata operata ad una zampa e Cecilia l’ha portata a spasso in passeggino.

-Cecilia ha un rapporto morboso con Aspirina ed è proprio vedendo il loro legame che Ignazio ha proposto alla fidanzata di accogliere in famiglia Ercole: anche lui, infatti, voleva sperimentare quella emozione.

-Nel 2016 la Rodriguez ha perso Aspirina per le vie di Milano e ha fatto un appello sui social per ritrovarla.

