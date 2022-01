Il gattino era disperso ormai da giorni, la sua padrona aveva perso le speranze finchè una chiamata non ha cambiato tutto.

Barnaby è il gatto più fortunato del mondo. La sua padroncina lo aveva disperso da tempo ma chiamando al veterinario per l’altro suo gatto, ha sentito un miagolio famigliare. La donna ha continuato ad indagare fino a quando ha capito che fosse proprio il suo amato amico a quattro zampe.

Barnaby ha trovato la sua padrona grazie al suo miagolio

Come riporta La Stampa: “Quando lei ha chiesto informazioni, il veterinario le ha detto che era un randagio trovato in strada. Ma quel suono così familiare è rimasto fissato nelle sue orecchie, e probabilmente nel suo cuore, così ha deciso di richiamare lo studio: questa volta ha chiesto maggiori dettagli, a partire dal fatto se fosse nero con una macchia bianca su uno dei suoi piedi posteriori.“

A questo punto, la donna ha detto al veterinario che quel gatto era proprio il suo Barnaby scomparso da ben otto mesi. Il gattino ora è tornato dalla sua famiglia che si sta prendendo cura di lui per farlo stare meglio. La vita in strada lo ha provato molto, e quando la donna lo ha visto era “magro e con poco pelo”. Inoltre, la proprietaria di Barnaby aveva messo il microchip al suo amico peloso e indagherà sul perchè la procedura non sia andata a buon fine.

Riproduzione riservata © 2022 - DG