Il gatto Peterbald è un bellissimo micio privo di pelo: scopriamo le sue caratteristiche fisiche principali, il carattere e il prezzo.

Per qualcuno inquietante mentre per altri assolutamente elegante, il gatto Peterbald è caratterizzato dall’assenza di pelo. Prima di accoglierlo in famiglia, però, è bene conoscere le sue principali caratteristiche fisiche, nonché il carattere e il prezzo di acquisto e mantenimento. Scopriamo insieme i pro e i contro di questo micio.

Gatto Peterbald: carattere e indole

Il gatto Peterbald è facilmente riconoscibile perché è privo di pelo. Originario della Russia, è considerato la variante più recente dello Sphynx. E’ bene sottolineare che, in alcuni casi, i cuccioli di questa razza nascono con una leggera peluria, che generalmente cade durante la crescita. Quanti, invece, la mantengono si suddividono in:

flaum: peluria corta e sottile;

velour: pelo vellutato;

brush: peluria particolarmente fitta e, talvolta, increspata.

In alcuni casi, inoltre, si possono trovare esemplari di Peterbald con pelo corto. Pertanto, può accadere di incontrare un micio di questa razza non del tutto privo di pelo. Il colore del manto, quindi, si stabilisce in base alla tonalità della pelle, che può avere qualsiasi colorazione della pelliccia felina. Con dita molto lunghe, che utilizza quasi come se fosse un umano, il Peterbald riesce perfino a portarsi il cibo alla bocca. Ha un carattere estremamente docile e ama stare al centro dell’attenzione. Se non la ottiene facilmente, si lascia andare a miagolii che possono essere anche continui. Adora i bambini, con i quali difficilmente perde la pazienza, e va d’accordo sia con i suoi fratelli pelosi che con i cani.

Gatto Peterbald: il prezzo

Essendo un animale privo di una folta pelliccia, il gatto Peterbald ama il caldo e odia il freddo. Attenzione, però, perché la sua pelle è estremamente delicata, sia nei confronti delle alte temperature che di quelle rigide. Inoltre, sempre a causa dell’assenza di manto, questa razza mangia e beve di più rispetto agli altri felini. Per quel che riguarda il prezzo, che può variare in base all’allevamento e all’esemplare, un amico a quattro zampe di questo tipo costa tra i 700 e i 1000 euro.

