Gli allevamenti intensivi procurano molto stress alle mucche ma se indossano degli occhiali che riproducano il pascolo virtualmente, la produzione di latte aumenta.

Studiati da un allevatore russo e applicati già in Turchia, gli occhiali virtuali per le mucche potrebbero diffondersi anche in Italia. Un modo alternativo di pensare, intervenendo sull’emotività degli animali che meno stressati, producono più latte. Il dispositivo mostrerebbe alle mucche immagini virtuali di prati e pascoli dando l’illusione di essere liberi, invece che bloccati negli allevamenti intensivi.

In cosa consistono gli occhiali virtuali per le mucche

Come riporta Today: “Abbiamo 100 mucche da latte – spiega l’allevatore turco Izzet Kocak in un’intervista diffusa da Reuters – e da ognuna, otteniamo 22 litri di latte al giorno. Grazie ai visori per la realtà virtuale, in entrambe le mucche che li hanno avuti, abbiamo ottenuto un incremento di latte di 5 litri ognuna. I visori le fanno sentire come fossero in grandi prati. Questo provoca un effetto positivo sul loro benessere e quindi, sulla produzione”.

Sebbene l’eventuale successo di questo “esperimento” possa portare un incremento di produzione e proventi economici, si solleva inevitabilmente una questione morale sul benessere degli animali. Questo strumento potrebbe destare più di qualche polemica se dovesse arrivare in Italia , specialmente tra i movimenti animalisti.

