Gli animali della savana riscuotono da sempre un certo fascino per via del loro aspetto e del modo di vivere. Scopriamo quali sono quelli considerati più affascinanti.

Quando si parla di varie specie, gli animali della savana sono probabilmente i più conosciuti al mondo.

Ciò dipende in parte dalla presenza di animali iconici come i leoni o gli elefanti ma anche dall’aspetto poco convenzionale di alcuni di loro.

Basta guardare un documentario sugli animali per notare infatti come quelli della savana siano spesso i più citati. Cerchiamo quindi di scoprire qualcosa di più su di loro.

Animali della savana: i nomi da ricordare

Tra tutti gli animali della savana, quello viene ricordato sicuramente per primo è il leone noto anche come re della foresta.

animali savana

Ovviamente ci sono tantissimi altri animali che vivono nella savana e che meritano di essere citati. Basti pensare alle giraffe, gli elefanti, le zebre, etc…

Per quanto riguarda gli animali della savana, un elenco vero e proprio sarebbe difficile da fare ma si possono ricordare quelli più famosi che sono:

– Il leone

– La zebra

– La giraffa

– L’elefante

– Il leopardo

– La iena maculata

– Il serpentario

– L’avvoltoio

– Lo gnu

– Il coccodrillo

– La gazzella di Thompson

– Il facocero

– L’ippopotamo

– Lo scimpanzè

– Il dik-dik

Tutti animali bellissimi e ricchi di particolarità. Motivo per il quale sono spesso protagonisti di documentari, film e addirittura racconti.

Gli animali feroci della savana: quali sono

Quando si parla di animali della savana africana non si può non pensare a quelli estremamente feroci e spesso portati ad esempio per essere dei noti predatori.

Al di là dell’indiscusso leone, considerato non solo l’animale più pericoloso della savana ma il predatore per eccellenza, altri da temere sicuramente sono il ghepardo, la iena, lo sciacallo e l’avvoltoio.

Ovviamente non si tratta di una lista completa ma di una in grado di dare almeno una piccola idea di quelli che sono considerati tra gli animali più temibili di questa zona così misteriosa e affascinante del mondo. Zona che è da sempre al centro di studi e di osservazione da parte di esploratori e di esperti di animali che, proprio in queste zone, hanno modo di osservarne il comportamento a tutto tondo.

