Carolyn Smith ha un cane che ama più di ogni altra cosa. Scopriamo che razza è, come si chiama e alcune curiosità sul suo conto.

Amante degli animali, tanto da aver disegnato per loro alcune linee di abbigliamento, Carolyn Smith è da anni giurata di Ballando con le Stelle. I telespettatori amano il suo accento e la sua estrema dolcezza, ma anche i suoi giudizi talvolta pungenti. Quanti cani ha accolto in famiglia? Scopriamo alcune curiosità sui suoi ‘figli’ pelosi.

Carolyn Smith: tutto sui suoi cani

Carolyn Smith adora i cani e, insieme al marito Ernestino Michielotto, ne ha accolti diversi in famiglia. Attualmente, ha tre ‘figli’ pelosi che si chiamano Mikee, Scotty e BB. Il primo è di razza labrador e ha dieci anni, mentre gli altri due sono entrambi yorkshire. E’ stato proprio grazie ai due cuccioli di taglia piccola che ha scoperto di avere un cancro al seno. Qualche tempo fa, ospite di Domenica Live, ha raccontato:

“Grazie ai miei due yorkshire che un giorno continuavano a giocare vicino al mio seno… Faccio controlli una volta l’anno, non ho avuto mai problemi. A maggio 2015, è successa una cosa: grazie ai miei due yorkshire che un giorno continuavano a giocare vicino al mio seno, ho capito che c’era qualcosa che prima non c’era. (…) Io do retta ai miei cani, specialmente al maschietto Scotty: ogni volta che avuto un nuovo problema, una complicazione durante la malattia, lui me l’ha fatto capire prima annusandomi il seno“.

All’epoca della scoperta del tumore, Carolyn aveva anche un altro cane, Alex. Di razza labrador, il cucciolo è morto nel 2019 in seguito ad una delicata operazione. “Ho perso una parte dell’anima mia oggi. Ti amo per sempre“, ha scritto la Smith sui social per annunciare la sua scomparsa.

3 curiosità sui cuccioli di Carolyn

Per Carolyn e suo marito Ernestino Michielotto, i cani fanno parte della famiglia. Vivono in casa con loro e sono trattati come principini.

-Nel mese di dicembre 2021, Carolyn Smith ha annunciato che uno sconosciuto ha sparato al suo cane Mikee. L’animale, fortunatamente, si è rimesso in fretta e la giurata di Ballando con le Stelle ha deciso di non denunciare il delinquente.

-La Smith aveva un’azienda di abbigliamento e accessori per cani, chiusa dopo la morte di uno dei suoi cani. In seguito ha iniziato a collaborare con la Trixie, che produce cappotti e cucce e, nel 2015, ha presentato al Pitti Uomo una linea di accessori creata da lei stessa per il brand Krisnkris.

-Mikee, rispetto agli altri due cani, non ama essere fotografato.

