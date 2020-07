Dite addio alle scarpe sparse per tutta la casa, comprate una scarpiera! Ma come possiamo pulire la scarpiera e averla sempre perfetta e ordinata?

Vi siete finalmente decisi a non avere più le scarpe sparse per tutta la casa e avete comprato una scarpiera. Adesso però vi sorge il dubbio per come pulirla, tenerla in ordine e sempre profumata, magari con costanza e senza accumulare disordine: come fare?

Beh, state tranquilli e niente panico. Ecco tutti i consigli per pulire la scarpiera con i rimedi più efficaci in circolazione!

Come igienizzare la scarpiera

Avete fatto il vostro grande acquisto e avete deciso dove sistemarlo. Adesso è giunto il momento di utilizzare un deodorante naturale per scarpiera, prima di sistemare tutte le vostre amate scarpe. Potete crearne uno a base di lavanda, utilizzando i comuni sacchetti che si usano per gli armadi. Se la scarpiera è di legno usate un prodotto apposito e un panno umido per eliminare la polvere e pulirla a fondo.

Se decidete di posizionare le scarpe senza la loro scatola, in bella vista, potrete inserire un assorbi odori per scarpiera. In commercio ne trovate di molto discreti, o di bellissimi, da esporre.

Scarpiera

Dovete stare attenti perché potrebbe anche crearsi della muffa nella scarpiera: per eliminarla basta creare una soluzione a base di aceto e bicarbonato, passarla con un panno e poi ripulire il tutto.

Come eliminare l’odore dalla scarpiera e tenerla ordinata?

Per evitare la formazione dei cattivi odori nella scarpiera vi consigliamo di lavare le scarpe da ginnastica spesso, in modo tale da averle sempre pulite.

Inoltre, potrete creare un profumo per scarpiera a base di oli essenziali, come quelli agli agrumi o al Tea Tree. Basta creare una soluzione con 5 gocce di olio e mezzo litro di acqua, poi dovrete spruzzarla all’interno dell’armadio. Oltre a tenere lontane le tarme, conferirà un ottimo odore alle scarpe.

Per tenerla ordinata dovrete prestare attenzione a non buttare le scarpe a caso ogni volta che rientrate a casa da lavoro. Riponetele sempre nel loro apposito spazio, in modo tale da averla sempre perfetta: la costanza paga!

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.