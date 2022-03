Scopri come lavare il cane in modo semplice ed in grado di mettere a proprio agio il tuo amico a quattro zampe.

Quando si prende con se un amico a quattro zampe, chiedersi come lavare il cane è più che normale. Sopratutto se per questioni economiche o di tempo si desidera procedere con il fai da te.

Lavare il cane in casa è infatti più che fattibile, a patto però di conoscere e rispettare alcune regole.

Queste sono infatti indispensabili sia per il benessere del cane che per poter agire senza problemi.

Come fare il bagno al cane

Lavare il cane è molto importante per il benessere del proprio amico a quattro zampe. Serve infatti ad eliminare lo sporco, i peli accumulati ed eventuali parassiti.

lavaggio cane

Per farlo, però, è molto importante attenersi ad alcune regole davvero utili.

Per prima cosa è infatti importante non spaventare l’animale, abituandolo pian piano al contatto con l’acqua. In questo modo lavarlo sarà poi molto più semplice.

Durante il lavaggio del cane l’acqua dovrà essere della giusta temperatura e quindi tiepida.

Il consiglio è quello di usare la vasca riempiendola in modo da farla arrivare alle sue ginocchia.

Tutto il procedimento dovrà poi essere svolto con estrema calma partendo dal momento in cui si insaponerà il cane fino a quello del risciacquo.

Durante il lavaggio lo si dovrà spazzolare per bene, pulendo le orecchie e passando poi a collo, zampe e zone che sono solitamente difficili da raggiungere.

Il risciacquo, così come l’asciugatura dovrà essere accurato. È infatti molto importante eliminare ogni traccia di sapone e far sì che il cane si asciughi del tutto in modo da non andare incontro a dei malanni.

Alcuni errori da non fare mai

Per operare con calma e nel modo corretto è importante, come già detto, preoccuparsi di abituare il cane poco alla volta. Nel farlo è importante ricordarsi di non commettere alcuni errori. Il primo riguarda il muso che non dovrà essere bagnato. Anzi, il consiglio è quello di riservarlo per la fine, usando magari un panno umido e agendo con estrema calma per non infastidirlo.

Se il cane non ha un buon rapporto con l’acqua può essere utile giocare con lui almeno una o due volte prima di fargli il bagno. In questo modo si eviterà di farlo agitare inutilmente. Agendo nel modo corretto sarà infatti possibile rendere questo momento divertente o comunque piacevole per entrambi. Cosa che accorcerà i tempi ed eviterà di causare stress inutili.

Riproduzione riservata © 2022 - DG