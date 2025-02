Ecco come fare a inviare i video a Paperissima Sprint: i migliori verranno selezionati e mandati in onda nel programma di Canale 5.

Dopo il Tg5 e prima della prima prima serata, su Canale 5 siamo abituati a vedere Striscia la Notizia. Il tg satirico, come è noto, va in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato, ma non c’è la domenica. Al suo posto c’è invece Paperissima Sprint che, di puntata in puntata, fa ridere gli spettatori grazie ai tanti video amatoriali di situazioni comiche che vengono mostrati. I filmati possono essere segnalati e inviati anche dagli stessi telespettatori alla rete televisiva e se saranno selezionati verranno mandati in onda nel corso di una puntata del programma. Vediamo allora come fare a inviare i video a Paperissima Sprint.

Paperissima Sprint 2024/2025: i conduttori

A condurre Paperissima Sprint 2024/2025 troviamo come sempre il Gabibbo che in questa edizione è affiancato da Roberta Lanfranchi e Antonio Casanova.

Come inviare i video a Paperissima Sprint

Se vi è capitato di filmare qualche situazione esilarante che volete condividere con tutti e far sì che venga mostrata in una puntata di Paperissima Sprint, non dovrete fare altro che collegarvi al sito www.paperissimasprint.mediaset.it.

Nella pagina che si aprirà cliccate su “Invia i tuoi video” e poi dovrete compilare il form, dove dovrete inserire il vostro nome, cognome, la città di residenza, la provincia, il vostro indirizzo mail e il numero di telefono. Potrete inoltre scrivere anche un messaggio di descrizione del video, ma non è obbligatorio farlo.

Infine dovrete allegare il video cliccando dove compare il messaggio “Trascina qui il tuo video o clicca per aggiungerlo.” A questo punto non vi resta che cliccare su “Invia video“. Sarà poi la redazione di Paperissima Sprint a decidere se mandare in onda il filmato in una puntata del programmo o se invece escluderlo.