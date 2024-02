La quarta stagione è stata l’ultima per diversi protagonisti della serie TV, ecco chi non dovremo rivedere in Mare fuori 5.

I fan di Mare fuori si sono ormai abituati a salutare personaggi importanti della serie TV, basti pensare che Filippo e Naditza hanno lasciato la serie al termine della terza stagione e, qualche puntata prima, lo stesso ha fatto la direttrice dell’IPM, Paola, che è stata sostituita da Sofia. Poi ci sono anche i personaggi che sono morti, come Ciro Ricci, che ogni tanto però si rivede grazie a dei flashback. Anche al termine della quarta stagione ci saranno alcuni addii (non legati alla morte dei personaggi): vediamo allora chi sono quei personaggi che non rivedremo più in Mare fuori 5, o che rivedremo al massimo in qualche flash back.

Mare fuori 5: anticipazioni e spoiler

Nel corso della quarta stagione ci sono due personaggi che muoiono: don Salvatore Ricci e l’avvocato Alfredo D’Angelo. Ovviamente non torneranno in Mare fuori 5, se non attraverso dei flash back. Ma hanno detto addio alla serie TV anche Clara Soccini e Kyshan Wilson, le attrici che interpretano Giulia e Kubra: abbiamo visto questi due personaggi essere trasferiti, per motivi diversi, in altri istituti di detenzione e per questo non le rivedremo di più.

IPM Mare fuori, Napoli

L’addio che farà più male ai tanti fan della serie TV è però quello di un altro personaggio, protagonista sin dalla prima puntata della prima stagione: parliamo di Carmine. Massimiliano Caiazzo ha infatti deciso di lasciare Mare fuori per concentrarsi su altri progetti, la storia di Carmine d’altronde è giunta alla conclusione con il personaggio che vive insieme alla figlia Futura in una casa segreta sotto protezione.

Ci sono poi altri due addii altrettanti importanti: il regista Ivan Silestrini ha infatti annunciato che non sarà lui a dirigere Mare Fuori 5. Lo stesso ha fatto la sceneggiatrice, nonché ideatrice della serie TV, Cristiana Farina. Anche lei sarà impegnata in altri progetti e per questo ha deciso di lasciare Mare fuori.