Con la puntata di giovedì 28 marzo 2024 è terminata la seconda stagione, in tanti ora si domandano se Studio Battaglia 3 si farà?

Un’altra stagione è giunta al termine e ora c’è grande attesa per scoprire se Studio Battaglia 3 si farà oppure se la serie Tv è giunta realmente al capolinea. Una curiosità più che comprensibile trattandosi di una fiction di grande successo che il pubblico di Rai 1 ha dimostrato di apprezzare particolarmente, come i dati di ascolto dimostrano. Vediamo allora tutto quello che sappiamo riguardo al futuro di Studio Battaglia.

Studio Battaglia 3 si farà?

Nonostante la seconda stagione sia giunta al capolinea, da parte della Rai non è arrivata ancora nessuna notizia ufficiale riguardo al futuro della serie TV e, di conseguenza, non si può dire con certezza se Studio Battaglia 3 si farà oppure no.

LUNETTA SAVINO

I fan della fiction con protagoniste Lunetta Savino e Barbora Bobulova possono però essere ottimisti sul fatto che Studio Battaglia 3 ci sarà. Ricordiamo infatti che la fiction è tratta dalla serie TV inglese The Split che, in Gran Bretagna, è andata in onda in tre stagioni. Il materiale per realizzare i nuovi episodi di Studio Battaglia quindi c’è.

E poi non vanno dimenticati gli ottimi dati di ascolto delle prime due stagioni che hanno certamente fatto felici in casa Rai. Insomma, gli ingredienti per far sì che la fiction torni su Rai 1 con nuovi episodi ci sono tutti: non resta ora che attendere comunicazioni ufficiali a riguardo.

Studio Battaglia: il cast

Come detto in precedenza, le protagoniste principali di Studio Battaglia sono Lunetta Savino e Barbora Bobulova, che veste i panni di Marina e della figlia Anna. Le altre due grandi protagoniste sono Miriam Dalmazio e Marina Occhionero, che interpretano invece le altre due figlie, Nina e Viola.

Nel cast della fiction troviamo poi anche Giorgio Marchesi, Thomas Trabacchi, Massimo Ghini, Carla Signoris, Giovanni Toscano e Michele Di Mauro.