Ecco quali sono le location di Vanina – Un vicequestore a Catania, la fiction con protagonista Giusy Buscemi in onda su Canale 5.

Mercoledì 27 marzo 2024 debutta in prima serata su Canale 5 Vanina – Un vicequestore a Catania, la fiction tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia con protagonista appunto la vicequestore della polizia di Catania che, di puntata in puntata, è impegnata nel risolvere una serie di casi ma anche a trovare gli assassini di suo padre, un ex ispettore di polizia ucciso dalla mafia. Vediamo ora quali sono le location di Vanina – Un vicequestore a Catania.

Vanina: le location della fiction

Come anche il titolo della fiction lascia immaginare, Vanina – Un vicequestore a Catania, la fiction è ambientata nella città di Catania che per quattro mesi ha ospitato attrici, attori e tutti gli addetti ai lavori per le riprese dei vari episodi della prima stagione.

Vanina – Un vicequestore a Catania

La location principale è ovviamente il quartier generale della squadra guidata da Vanina, da dove partono tutte le indagini, che si trova in piazza Vincenzo Bellini. Le scene ambientate all’intento dell’ospedale sono state girate all’Ospedale Santo Bambino. E poi ancora tra le location di Vanina troviamo piazza Mazzina, piazza Duomo, via Etnea, i vicoli nei pressi di Castello Ursino e anche il lungomare.

“Abbiamo accolto con entusiasmo questo progetto, sia perché dà risalto al lavoro di una grande scrittrice siciliana, che ama Catania, quale è Cristina Cassar Scalia, sia perché crediamo molto nella forza e capacità del cinema e delle fiction televisive di farsi promotori di cultura e di arte, ma anche di nuove realtà e nuove narrazioni del territorio”, ha commentato il sindaco della città siciliana, Enrico Trantino.

Vanina: il cast della fiction

La protagonista principale di Vanina – Un vicequestore a Catania è Giusy Buscemi, che veste appunto i panni della protagonista. Nel cast della fiction di Canale 5 troviamo poi anche Giorgio Marchesi, Corrado Fortuna, Claudio Castrogiovanni, Giulio Della Monica e Orlando Cinque.