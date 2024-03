Ecco quali sono le location di Cosa sarà, il film con protagonista Kim Rossi Stuart nei panni di un uomo che deve affrontare la leucemia.

Bruno Salvati è un regista cinematografico, non di grande successo, separato dalla moglie e con due figli: Adele di 20 anni e Tito, adolescente. Un giorno, quasi casualmente, scopre di avere la leucemia: ha bisogno di un trapianto di midollo ma né il padre, né i figli sono idonei. Il padre gli rivela così di avere una sorellastra e Brunosi metterà in viaggio per cercarla e conoscerla, nella speranza che possa donargli il midollo. E’ questa la trama di Cosa sarà, film uscito nel 2020 diretto da Francesco Bruni. Vediamo ora quali sono le location di Cosa sarà.

Cosa sarà: le location del film

Le riprese di Cosa sarà sono state effettuate nel 2019 e sono state necessarie cinque settimane di lavori per portarle a termine. Le location del film sono tutte in due città, quelle in cui si volge la storia che viene raccontata: la prima è Roma, la seconda è Livorno.

Kim Rossi Stuart

Nella città toscana sono state girate le scene che sono ambientate al porto: tra le location è facile riconoscere anche le celebre Terrazza Mascagni, che si affaccia sul mare con la sua pavimentazione a scacchiera. Le scene dell’ospedale sono state invece girate a Roma.

Cosa sarà: il cast del film

Il protagonista principale di Cosa sarà, il regista Bruno Salvati, è interpretato da Kim Rossi Stuart. A vestire i panni dell’ex moglie Anna è Lorenza Indovina, i figli Adele e Tito sono invece impersonati da Fotinì Peluso e Tancredi Galli.

La sorellastra Fiorella è invece Barbara Ronchi, il padre Umbert è Giuseppe Pambieri. Nel cast del film sono inoltre presenti Ninni Bruschetta, Nicola Nocella, Elettra Dallimore Mallaby e Stefano Rossi Giordani.