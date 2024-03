Ecco quali sono le location di Joker, il film con protagonista Joaquin Phoenix che ha conquistato pubblico e critica.

La scalinata di Trinità dei Monti a Roma attrae ogni giorno centinaia di turisti. Anche New York ha una scalinata che è ormai diventata una vera e propria attrazione turistica, nonostante non sia architettonicamente e storicamente paragonabile a quella della capitale d’Italia. Tutto merito di Joker e del cinema. Già, perché la scalinata in questione è quella che, nell’omonimo film diretto da Todd Philips, Joker percorre più volte, sia prima di assumere l’identità del celebre villain, sia dopo aver commesso i suoi primi crimini.

Joker: Joaquin Phoenix e la scalinata del Bronx

La celebre scalinata si trova nel Bronx e collega la Anderson Avenue e la Shakespeare Avenue. Se avete in programma un viaggio a New York e volete vederla e percorrerla, la potete raggiunte scendendo alla fermata 167 Street Station. Attenzione però: una parte degli abitanti del quartiere sembra non apprezzare la grande affluenza di turisti, tanto che alcuni sono stati presi di mira con lanci di uova.

Questo è solo uno dei luoghi del Bronx nel quale è stato ambientato Joker. Sempre nel famoso quartiere di New York si trova anche la stazione della metro (la Bedford Park Boulevard) in cui il protagonista, interpretato da Joaquin Phoenix, sale sul treno.

Joker: il film girato tra New York e il New Jersey

La villa della famiglia Wayne si trova invece a Jersey City, nel New Jersey: è la William J. Brennana Couthouse. Nel New Jersey, ma questa volta a Newark, si trova anche il Paramount Theater di Market Street, davanti al quale sono state girate le scene iniziati in cui a Arthur Fleck viene rubato il cartello pubblicitario che ha in mano.

Altre scene di Joker sono invece state girate in un altro celebre quartiere di New York come quello di Brooklyn.