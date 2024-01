Mare fuori 5 ci sarà e si farà anche Mare fuori 6: le prossime due stagioni della serie TV sono state ufficialmente annunciate.

Arrivano belle notizie per i tanti fan di Mare fuori, la serie TV di Rai 2 ambientata all’interno di un carcere minorile di Napoli che sta avendo un grandissimo successo. A febbraio del 2024 andranno in onda gli episodi della quarta stagione ma è già certo che la serie TV non terminerà ma proseguirà ancora a lungo: sono infatti state annunciate altre due stagioni, quelle di Mare fuori 5 e di Mare fuori 6.

Quando inizia Mare fuori 5? L’uscita in TV

C’è anche già un’indicazione su quando sarà possibile vedere sul piccolo schermo gli episodi di Mare fuori 5: nella prima parte del 2025, con ogni probabilità nel mese di febbraio (anche se per il giorno preciso bisognerà ancora attendere).

Ad annunciare la realizzazione della stagione 5 della serie TV è stato direttamente il produttore, Roberto Sessa: “Alla stagione 5 stiamo lavorando, abbiamo cambiato gruppo di scrittura, inserendo dei giovani”. Poi Roberto Sessa ha aggiunto: “Ai ragazzi dico di essere felici per le esperienze di lavoro straordinarie, che portano avanti parallelamente alla serie, come il musical, che è una grande fatica. Noi tuttavia daremo priorità sempre alle serie tv, dato l’impegno con Rai Fiction per andare in onda a febbraio 2025”.

Mare fuori 6: quando esce in TV?

Se non ci saranno ritardi e la quinta stagione effettivamente arriverà su Rai 2 nel mese di febbraio del 2025, come annunciato dal produttore Roberto Sessa, si può immaginare che per la sesta stagione bisognerà aspettare sempre il mese di febbraio ma del 2026. Ma per pensare alla stagione 6 di Mare fuori c’è ancora tempo, prima c’è da vedere la stagione 4 e la 5.