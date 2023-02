Se vi siete persi le puntate su Rai 2 o volete recuperare quelle delle precedenti stagioni, ecco dove vedere Mare fuori in streaming.

Mare fuori è una delle serie TV della Rai di maggiore successo tra quelle andate in onda negli ultimi anni. A differenze di molte altre produzioni originali, non va in onda su Rai 1 ma su Rai 2: la riposta del pubblico in questi anni è stata comunque ottima, come dimostrano i dati di ascolto. Se vi siete persi una puntata o se invece volete rivederle tutte, a partire dalla prima stagione, non vi dovete preoccupare: potete sempre farlo on demand. Vediamo allora come vedere Mare fuori in streaming.

Dove vedere Mare fuori in streaming

Anche se non va in onda su Rai 1 ma su Rai 2, tutte le puntate di Mare fuori, dalla prima stagione in poi, si possono vedere in qualsiasi momento in streaming su RaiPlay. Per chi non lo sapesse è la piattaforma on demand della Rai, completamente gratuita, in cui sono presenti tutte le serie TV, i programmi, i film (e molto altro ancora) che vanno in onda sui canali Rai.

carcere

Si può accedere a RaiPlay da qualsiasi tipo di dispositivo: dalle Smart TV al computer, passando per i tablet e gli smartphone. Per accedere alla piattaforma streaming della Rai basta collegarsi al sito ufficiale o scaricare l’apposita App.

Una volta che vi trovate all’interno di RaiPlay non vi resta che cercare Mare fuori, selezionare la puntata che volete vedere (sono divise per ogni stagione) e schiacciare play. A quel punto non vi resta che rilassarvi e gustarvi lo spettacolo.

Mare fuori: il cast della serie TV

Nel cast di Mare fuori troviamo Carolina Crescentini nei panni di Paola, la direttrice del carcere minorile. Nicolas Maupasa è Filippo, Massimiliano Caiazzo veste invece i panni di Carmine. Nel cast troviamo poi anche Valentina Romani, Carmine Recano, Domenico Cuomo, Artem e Serena De Ferrari.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG