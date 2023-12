Dalla data di uscita alle anticipazioni sulla trama, ecco tutto quello che c’è da sapere su The Boys 4, la tanto attesa serie TV di Amazon.

Fra le serie TV di maggio successo di Amazon Prime Video c’è The Boys, serie che ha fatto registrare ottimi dati di ascolto (ed è andato molto bene anche lo spinoff, Gen V). Inevitabilmente, c’è ora tanta attesa per The Boys 4: vediamo allora tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione, dalla data di uscita alle anticipazioni sulla trama e altro ancora.

The Boys 4: la data di uscita

Ma quando esce The Boys 4 su Amazon Prime Video? La data esatta di uscita della nuova stagione della serie TV non è ancora stata svelata ma non bisognerà aspettare ancora molto: i nuovi episodi potrebbero infatti approdare sulla piattaforma on demand nei primi mesi del 2024, probabilmente intorno a febbraio.

The Boys 4: il trailer

In attesa di vedere le nuove puntate, Amazon Prime Video ha rilasciato il primo trailer di The Boys 4 in cui si possono vedere nuovi supereroi ma anche Patriota sorridente in una scena ricoperto di sangue, non suo. Ecco il trailer:

The Boys 4: le anticipazioni

Annunciando l’uscita della quarta stagione di The Boys, lo showrunner Eric Kripke aveva dichiarato: “Siamo entusiasti di portare avanti la lotta di Butcher e dei Boys contro Patriota e i Sette, oltre a commentare il folle mondo in cui viviamo. Inoltre, questa è la prima volta nella storia che l’esplosione dei genitali ha portato un ulteriore successo”.

Alla fine della terza stagione abbiamo visto Patriota uccidere un manifestante che lo contestava ed essere acclamata dai suoi seguaci. Proprio quell’omicidio del super porterà a un’esplosione di violenze e scontri, non solo tra coloro che sono dotati di superpoteri, ma in generale all’interno della società.