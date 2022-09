E’ in arrivo Supersex, la serie TV su Rocco Siffredi: dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Siamo abituato a vedere film o serie TV ispirati a personaggi celebri che si sono contraddistinti in svariati ambiti. E nel mondo del cinema a luci rosse c’è un attore italiano che si è messo in luce più di tutti e a cui Netflix ha ora deciso di dedicare una serie TV. Chi è? Parliamo di Rocco Siffredi ovviamente. La serie TV si intitola Supersex: dalla trama al cast, fino alla data in cui gli episodi verranno rilasciati sulla celebre piattaforma streaming, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa serie TV.

Supersex: l’uscita della serie TV

Ma quando potremo vedere Supersex su Netflix? La data di uscita non è ancora stata comunicata, quel che è noto è che la serie TV arriverà sulla piattaforma streaming nel 2023. In totale gli episodi della serie TV saranno 7.

ROCCO SIFFREDI

Supersex: anticipazioni e trama della serie TV su Rocco Siffredi

Nel corso delle sette puntate, Supersex ripercorrerà tutta la vita e la carriera di Rocco Siffredi. Si parte dall’infanzia, dal primo amore, il rapporto con i famigliari e il percorso che ha fatto per intraprendere la sua carriera nel mondo dell’hard. Un vero e proprio viaggio all’interno del mondo e della vita del celebre porno attore.

Supersex: il cast della serie TV su Rocco Siffredi

Chi è l’attore che interpreta Rocco Siffredi in Supersex? La scelta della produzione è ricaduta su Alessandro Borghi, attore che è il grande protagonista di altre due serie TV che hanno avuto un grande successo: parliamo di Suburra e di Diavoli. Ma se Alessandro Borghi veste i panni del porno attore da adulto, nella sua versione da ragazzo a interpretarlo è Saul Nanni.

Nel cast di Supersex troviamo poi anche Jasmine Trinca e Adriano Giannini. I registi della serie TV sono Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni, la serie TV è stata invece scritta e creata da Francesca Manieri.

