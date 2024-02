Sembrano esserci conferme sul nome di un concorrente che partirà per l’Honduras per L’Isola dei Famosi 2024. Di chi si tratta.

Si avvicina sempre di più la partenza de L’Isola dei Famosi 2024 con Vladimir Luxuria alla conduzione. In questo senso ci sono tantissime voci relative al cast dei naufraghi che partiranno in Honduras. In queste ore ci sarebbe il nome di uno dei concorrenti ufficiali. Si tratta di Marina Suma, storica attrice.

Isola dei Famosi 2024: Marina Suma concorrente

Vladimir Luxuria

A svelare il nome della concorrente del cast de L’Isola dei Famosi 2024 è stata Fanpage. Secondo quanto si apprende, la Suma sarà naufraga in Honduras.

“Indimenticabile protagonista di film come Sapore di Mare e Sing Sing, è una delle concorrenti che ha già firmato per la prossima avventura. Sarà interessante vederla all’opera in un contesto che possa esaltare anche un’altra delle sue qualità, quella di artigiana: come è noto, l’attrice è riuscita anche a reinventarsi nella produzione e vendita di monili in cartapesta”, si legge su Fanpage relativamente alla scelta della donna nel cast del reality prossimo alla partenza.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda proprio la Suma.

Gli altri nomi

In attesa della conferma del programma, sul cast del reality ci sono già stati diversi rumors. Tra i possibili concorrenti, sembra certa la presenza di Joe Bastianich mentre era fatta per un grande giornalista che ha già avuto un’esperienza recente con il mondo dello spettacolo, ovvero Antonio Caprarica che, però, sarebbe saltato all’ultimo momento. Tra i nomi che circolano anche quello di Rossella Erra e di Alan Friedman.

Per avere conferme sui possibili protagonisti del reality bisognerà aspettare, però, gli annunci ufficiali da parte della produzione. Indubbiamente, come sempre accade prima della partenza di un programma, l’attesa e tantissima e il toto nomi è sempre molto affascinante.