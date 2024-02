Ecco quali sono le serie TV più attese su Disney + nel 2024: ci sono alcune novità e alcuni graditi ritorni.

Anche il vasto catalogo di Disney +, così come quello di tutte le altre piattaforme streaming, ogni anno si arricchisce con nuovi contenuti, nuove serie TV. Nel 2024 vedremo alcune novità molto interessanti come Shugun e Nell: Rinnegata, ma ci saranno anche alcuni graditi ritorni. Ecco allora quali sono le serie TV più attese del 2024.

Serie TV più attese del 2024 su Disney +

Shogun: è disponibile su Disney + a partire da martedì 27 febbraio 2024 e ha per protagonista il marinaio inglese John Blackthorne che, dopo essere naufragato in Giappone, si ritrova coinvolto nelle lotte tra i signori feudali, in particolare Ishido e Toranaga.

Katana Samurai

What We Do in the Shadows 5: è la quinta stagione di una delle serie TV più seguite e amate di Disney + con protagonisti un gruppo di vampiri. Esce il 20 marzo 2024.

X-Men ’97: si tratta di una serie TV d’animazione che, come suggerisce lo stesso titolo, ha per protagonisti proprio gli X-Men. Gli episodi della prima stagione sono disponibili a partire dal 20 marzo 2024.

Nell – Rinnegata: è stata presentata come la serie TV sulla “brigantessa più famosa dell’Inghilterra del XVIII secolo”. La protagonista è una giovane donna che, seppur innocente, si ritrova a essere accusata di omicidio e per questo è costretta a scappare e diventare una brigantessa. Esce il 29 marzo 2024.

Ms Marvel 2: è la seconda stagione della serie TV con protagonista Kamala Khan (interpretata da Iman Vellani) e fa sempre parte del Marvel Cinematic Universe. Esce nel 2024 ma una data precisa non è ancora stata comunicata.

Andor 2: ad agosto del 2024 su Disney + torna Andor con la seconda stagione. E’ una delle serie TV appartenente all’universo di Star Wars e ha per protagonista principale la spia ribelle Cassian Andor durante i primi anni dell’Alleanza Ribelle contro l’Impero Galattico.