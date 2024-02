Ecco quali sono le serie TV più attese su Apple TV + nel 2024: per gli abbonati sono in arrivo tante novità.

Fra i tanti colossi dello streaming che negli ultimi anni sono arrivati in Italia spicca Apple TV +. La piattaforma, così come quelle concorrenti, ogni anno propone numerosi nuovi contenuti per i propri abbonati e anche nel 2024, per gli amanti della serie TV, le novità non mancano di certo. Vediamo allora quali sono le serie TV più attese su Apple TV + nel 2024.

Le serie TV più attese su Apple TV +

Acapulco 3: è una delle serie TV più amate fra le tante disponibili su Apple TV + e ha per protagonista Maximo Gallardo, un uomo he viene assunto a lavorare in un resort di lusso di Acapulco, in Messico. Gli episodi della terza stagione sono disponibili sulla piattaforma streaming a partire dall’1 maggio 2024.

Dark Matter: arriva su Apple TV + a partire dall’8 maggio 2024. La serie TV è tratta dall’omonimo romanzo e ha per protagonista Jason Dessen che una sera, mentre torna a casa, si ritrova intrappolato in una sorta di versione alternativa della propria vita. Tornare alla propria vera vita non sarà facile.

Trying 4: è la quarta stagione di una delle serie TV più viste tra le tante disponibili su Apple TV +. La serie racconta la storia di Nikki e Jason, una coppia che decide di dottare un bambino ma per farlo dovranno affrontare una serie di sfide. Arriva sulla piattaforma streaming il 22 maggio.

Sugar: è una serie TV poliziesca con un protagonista d’eccezione come Colin Farrell. Le puntate della prima stagione di questa nuova serie TV sono disponibili su Apple TV + a partire dal 5 aprile 2024.

Palm Royale: è una serie TV ambientata nel 1969 e ha per protagonista una donna di nome Maxine Simmons che cera di farsi largo all’interno dell’alta società di Palm Beach. Gli episodi sono disponibili su Apple TV + a partire dal 20 marzo 2024.