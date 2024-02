Ecco quali sono tutti i film e le serie TV che gli abbonati vedranno su Netflix a partire dal mese di marzo del 2024.

Il catalogo di Netflix è sempre ricco di novità e, anche nel mese di marzo 2024, sono tanti i nuovi film e le nuove serie TV che gli abbonati alla piattaforma on demand potranno vedere. Tra le novità più attese c’è sicuramente Supersex, la serie TV su Rocco Siffredi, ma sono previsti anche tante alte novità. Vediamo allora cosa esce a marzo del 2024 su Netflix, sia per quanto riguarda le serie TV e i film.

Netflix: le serie TV in uscita a marzo 2024

Ecco quali sono tutte le serie TV in uscita su Netflix nel mese di marzo del 2024.

Venerdì 1 marzo 2024

Date da mangiare a Phil

Furies

Lunedì 4 marzo

Hot Wheels, a tutto gas!

Martedì 5 marzo

The Program: rompere il silenzio

Mercoledì 6 marzo

Supersex

Full Swing: una stagione di golf, stagione 2

Giovedì 7 marzo

ARA San Juan: il sottomarino sparito nel nulla

The Gentleman

Lunedì 11 marzo

Young Royals, stagione 3

Martedì 12 marzo

Turning Point: la bomba atomica e la guerra fredda

Mercoledì 13 marzo

Bandidos

Giovedì 14 marzo

Girls5Ea – La rivincita delle pop star, stagione 3

Venerdì 15 marzo

Chicken Nugget

Iron Reign

Il caso Outreau: un incubo francese

Martedì 19 marzo

Physical: dal 100 a 1, stagione 2 (reality show)

Forever Quuens (reality show)

Giovedì 21 marzo

Il problema dei 3 corpi

Venerdì 22 marzo

Buying Beerai Hills (reality show)

Venerdì 29 marzo

Is it Cake? Dolci impossibile, stagione 3 (reality show)

Netflix: i film in uscita a marzo 2024

Ecco quali sono tutti i film che possiamo vedere su Netflix a partire dal mese di marzo del 2024.

Venerdì 1 marzo 2024

Spacemen

Non sei sola: la battaglia contro il Brano

My name is Loh Kiwan

Saturno contro

Fabrizio De André

Io sono Mia

The Mexican

Venerdì 8 marzo

Damsel

Giovedì 14 marzo

Art of Love

Venerdì 15 marzo

Irish Wish – Solo un desiderio

Salutava sempre

Venerdì 22 marzo

SHIRLEY: in corsa per la Casa Bianca

I Casagrande: il film

Sopravvissuto – The Martian

Red Eye

Venerdì 29 marzo

The Beautiful Game

Vite vendute

Sabato 30 marzo

Glass

Domenica 31 marzo

Un ponte per Terabithia