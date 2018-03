Laserterapia: come funziona il metodo per ridurre gli inestetismi sul viso

Curare in modo efficace gli inestetismi della pelle è possibile con la laserterapia, un trattamento efficace che stimola il rinnovamento cellulare e rende la pelle più giovane e luminosa.

Avere una pelle perfetta è il sogno di tutte. Con l’età e l’intervento degli agenti esterni non sempre è possibile, ma la scienza ci viene in contro con la laserterapia. Per il viso, offre trattamenti antiage e di lifting e viene richiesta dalla donne soprattutto dopo la stagione estiva, quando il sole ci ha abbronzate, ma ha anche causato degli inestetismi come macchie e discromie.

È consigliato sottoporsi a un intervento di laserterapia in autunno, o comunque non nella stagione estiva, quando il sole non è caldo e forte come in estate. Dopo l’intervento, infatti, bisognerebbe evitare di abbronzarsi e di esporsi ai raggi solari troppo aggressivi, per evitare complicazioni. È consigliato anche non fare uso di creme esfolianti per il viso o scrub nelle settimane prima dell’intervento, per evitare di rendere la zona ultrasensibile agli effetti del laser.

Come funziona la laserterapia

La laserterapia, come accennato, agisce sugli inestetismi della pelle: dalle rughe, alle macchie. Il laser più consigliato è quello non ablativo (nello specifico, il Laser Erbium 2940), che agisce sul rinnovo cellulare senza lasciare spiacevoli cicatrici sul viso. Il Laser Erbium 2940, stimolando il rinnovamento delle cellule, agisce anche sui pori dilatati, uno degli inestetismi più sgraditi al pubblico femminile. Dopo il trattamento il colorito della pelle sarà più uniforme e questa risulterà ringiovanita, rinvigorita, più elastica, liscia e luminosa.

Le sedute di laserterapia durano meno di un’ora (50 minuti) e devono essere seguite da un trattamento antibiotico in crema da applicare sulla zona trattata. Il numero di sedute è variabile, ma di solito si aggira dalle 3 alle 6. Ovviamente, dipende dal tipo di richiesta e dalla zona da trattare.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/donna-bello-giovane-pelle-carino-3134390/