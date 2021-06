Colorate, morbide e comfy, l’estate 2021 tra i suoi accessori trendy sembra aver eletto le ciabatte come il must have da indossare sempre e comunque.

Per anni, e ancora adesso lo facciamo, abbiamo guardato con poca convinzione qualche turista che ha fatto delle ciabatte le scarpe predilette da indossare in vacanza anche in città, convinte che fosse impensabile indossare un paio di ciabatte, alias anche pantofole estive, se non a casa, in spiaggia o comunque in contesti estivi particolarmente wilde.

Eppure quest’anno la moda sembra correre verso un’altra direzione, dando alle ciabatte un look sempre più sofisticato al punto che molti vip – vi parlammo in tempi non lontani di Chiara Ferragni, ma date uno sguardo anche al profilo Instagram di Madame – le approvano, indossandole senza alcun timore everywhere. E noi, ci proviamo a seguire questa tendenza?

Ciabatte estate 2021: i modelli trendy e quando indossarli

Alle porte dell’estate sicuramente possiamo sciogliere il dubbio se osare ed indossare le ciabatte con i calzini, e rimandarlo direttamente all’Autunno. L’altro quesito sul se e quando indossare le ciabatte possiamo invece affrontarlo e fare tutte le considerazioni del caso tenendo conto delle tendenze, ma sopratutto dei modelli che andremo a scegliere.

Potremmo lasciarci ispirare dalle ciabatte platform in stile Yeezy, che anche in versione Crocs, sembrano essere tra le più desiderate dell’estate, oppure andare sulle classiche flip flop, evergreen che viene riproposto in più modelli anche quest’anno.

Sul quando indossare le ciabatte, quest’anno sta a voi decidere quanto osare. In vacanza potete senza problemi scegliere un modello anche più sofisticato con il quale muovervi all’interno di una cittadina di mare, ma se volete sperimentarle anche in città, partendo ad esempio da un modello Birkenstock, sappiate che sarà una scelta da fashion addicted.

Havaianas, Ipanema, Adidas: ciabatte comode, fashion e comfort

Da sempre quando pensiamo alle flip flop, non possiamo non immaginare subito le Havaianas, le infradito di gomma più amate in assoluto, sia nella loro versione ad un solo colore sia quelle esotiche o floreali. Le troviamo anche realizzate con fascia oppure con il cinturino, alternativa che potrà convincerci ancora di più ad utilizzarle anche alla sera e non solo in spiaggia.

– Altro classico sono le Adidas, amatissime non solo per il loro design, comodo, pratico e resistente, ma anche per i suoi mix bicolor, che spesso ripropongono la striscia del marchio in diversi colori. Sofisticate e glam, e non poteva essere diversamente se amate anche Gisele Bundchen sono le brasiliane Ipanema, che portano l’allegria e i colori del Brasile proponendo una ciabatta sofisticata. Il modello con il cinturino è un must have estivo indiscusso da sempre.