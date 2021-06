Un po’ capo e un po accessorio must-have, i gilet estivi svolteranno i nostri look casual ed eleganti dell’estate.

Versatile, lungo o corto, il gilet non conosce stagione ormai: cambiano i tessuti, le texture e le forme, ma lo ritroviamo protagonista indiscusso delle collezioni: un po’ come capi da indossare da soli al posto di maglie o anche vestiti, magari per puntare su un look bon ton, un po’ come accessorio che completa un look casual, i gilet estivi si lasciano indossare con disinvoltura.

Soprattutto alla sera o in tardo pomeriggio in vista di un aperitivo, donano ad un look un’aurea glamour irresistibile, che non può farci desiderare se non di averne nel nostro guardaroba più di un modello, così da abbinarlo al nostro stile e mood del giorno.

Gilet estivi 2021: i modelli bianchi, in denim, corti o lunghi, di Bershka, Zara, Stradivarius

Se in inverno abbiamo amato indossarli in versione peluche, in velluto o in denim scuro, i gilet estivi ci incantano non meno di quelli della stagione fredda. In cotone leggerissimo, in lino o anche in denim più sottile, per non parla di un evergreen come quello in finta pelle, possiamo contare su di loro sia per rendere più sbarazzino il nostro look o addirittura indossarli al posto di una maglia in vista di una serata più elegante.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Fonte foto: https://www.bershka.com/it/gilet-tailored-fit-cropped-c0p102826610.html

– Un esempio perfetto ne è il gilet dal taglio sartoriale di Bershka in versione cropped, avvitato e stretto ai fianchi da una cintura: nella nuance celeste, da abbinare ad un pantalone bianco in denim o ad una minigonna chic. Con un paio di décolléte siete belle che pronte per un appuntamento da cocktail glam. Occhio però anche ai modelli in finta pelle o in denim con dettagli cut-out, anche in versione oversize.

Fonte foto: https://www.zara.com/it/it/gilet-lungo-crochet-p04224041.html

– Modello estivo per eccellenza a cui è impossibile dire di no d’estate, è il gilet lungo a maglia crochet proposto da Zara, un perfetto accessorio che darà a qualsiasi look un tocco Boho, da indossare sia con un paio di pantaloni che con un vestito della stessa lunghezza. La nuance beige inoltre gli dona un tocco wilde ma versatile.

Tendenze moda 2021: come abbinare i gilet estivi

Sono diverse le tendenze dell’estate 2021 a cui possiamo ispirarci per impreziosire i nostri abbinamenti con i gilet, che in effetti spesso diventano al pari di un accessorio da key look, perché capaci di valorizzare con le loro fantasie o design i nostri oufit. Ad esempio possiamo scegliere gilet fantasia bicolor o anche multicolor per vivacizzare un look totally black o white.

– Potreste inoltre puntare su un gilet lungo stile blazer, altro must have di stagione, che può trasformarsi in un vestito, perfetto anche per una cerimonia se la texture è abbastanza elegante, oppure come un classico gilet da portare aperto o avvitato, su un paio di jeans o pantaloni estivi per outfit casual pret a porter. Soprattutto nelle sere estive e scende il fresco, vedrete che il gilet sarà il compromesso perfetto per coprirvi ma non troppo.