In attesa dei saldi, cogliamo al volo le offerte sulle scarpe ancora più scontate su Amazon grazie al Prime Day.

Quante volte se abbiamo bisogno al volo e quanto prima possibile di un oggetto, di un capo d’abbigliamento o un paio di scarpe, la risposta immediata è sempre quella Amazon. E ora che abbiamo tempo comodamente sedute nelle date del 21 e 22 Giugno grazie al Prime Day 2021 di acquistare in occasione dell’estate un paio di modelli che ci torneranno utili, senza dover alzare troppo il nostro budget – ci sono anche i saldi in arrivo tra un po’ – perché non cogliere al volo questa occasione?

Naturalmente è indispensabile essere iscritte ad Amazon Prime, e siamo certe che dando un occhio alle tante offerte fashion in corso, e cogliendo i nostri suggerimenti per rifornire la vostra scarpiera, coglierete al volo anche quest’opportunità con tutti i vantaggi che vi potrà regalare nel corso dell’anno.

Amazon Prime Day 2021: sneakers comode, versatili e glamour

Una vera e propria passione quella per le sneakers, che non si arresta neppure nella calda stagione: perché per quanto i sandali ci lascino i piedi al fresco, la comodità delle scarpe da ginnastica resta pur sempre impagabile. Un po’ glamour, hi-tech, super sportive, ci piacciono così tanto che la mania ci porta quasi a collezionare tutti i modelli esistenti, così da averne una per ogni occasione.

– In occasione del Prime Day, Nero Giardini propone diversi suoi modelli in offerta tra cui anche le sneakers: questo modello beige in pelle, camoscio e tela, è la scarpa perfetta per chi predilige la comodità ma senza voler mettere da parte il glamour touch.

– C’è una nuance che spesso sottovalutiamo, e quest’anno è una delle più trendy dell’estate 2021, ma che può tornarci sempre utile nella sua essenzialità: la sneakers bianca, pura e senza fronzoli come la propone Puma in un modello che avvolge delicatamente la caviglia, potrebbe essere l’affare vincente della stagione.

Sandali da indossare in città e al mare: i modelli in offerta per il Prime Day 2021

Naturalmente i sandali sono il must have estivo per eccellenza, e vien da sé che l’Amazon Prime Day può essere il momento migliore per acquistare i modelli più in linea con i trend di quest’anno o semplicemente quelli che ci piacciono e in linea maggiormente con il nostro stile e con le nostre esigenze.

– In offerta non poteva certo mancare il sandalo da mare per eccellenza, da qualche settimana grazie a Balenciaga di nuovo sulla bocca di tutti. E in effetti il risultato si vede, perché al momento le Crocs, disponibili in diversi colori, risultano essere il colpo d’occhio di questo Prime Day: sono infatti tra le più acquistate.

– Lo abbiamo amato l’anno scorso e lo amiamo senza misura alcuna anche quest’anno: tacco medio sia, per l’aperitivo, per andare a lavoro, per una cerimonia, e meglio ancora se in bianco o panna, così da poterlo abbinare su una vasta gamma di outfit. E questo modello a marchio Amazon con leggera texture pitonata sa come essere super elegante everywhere.

– E restando in zona glamour, se voleste qualcosa di scintillante e fuori programma da un classico sandalo, per un party estivo o per una serata cocktail, osiamo con un paio di décolléte glitterate, disponibili in offerta in svariate nuance.

– Ma i sandali estivi amano essere anche un po’ wilde, come quelli in suede firmati Timberland e che trovate ad un prezzo veramente piccolo, modello in zeppa che si fa amare per essere comodo e slanciato. Se invece amate qualcosa di romantico ma pratico, vi innamorerete del prezzo e non solo, di queste espadrillas stile mules.