Per anni la combo calzini e ciabatte ci è sembrata un accostamento impossibile, ma Chiara Ferragni con le ciabatte comfy di gomma griffate lancia la tendenza.

Forse non tutte avranno l’audacia di indossare un paio di ciabatte con un paio di calzini in città come Chiara Ferragni, ma è certo che l’influencer qualche idea l’ha accesa, e soprattutto chi è reticente a scoprire già i piedi, dati gli sbalzi del tempo, potrebbe vedere in questa combinazione un’alternativa.

E perché fermarci solo alle ciabatte: potremmo pensare con la giusta calza di abbinare anche sandali e calzini o gambaletti, idea che poi qualche settimana fa aveva lanciato anche Gucci, che sul suo account instagram, abbinava a contrasto il suo sandalo iconico con un paio di calze rosse.

Chiara Ferragni con un paio di ciabatte in città: ed è subito look trendy

In molti hanno detto che se lo avesse fatto qualcun’altro, non avrebbe avuto lo stesso impatto. E forse è vero perché basta che sia la Ferry ad indossare e proporci qualcosa di nuovo che scatta subito la curiosità, come accaduto non appena ha condiviso un post con un look black super comfy estivo e sportivo.

Ad attirare l’attenzione non è stata la borsa nera di Hermès in pelle, che dona al look un tocco chic mix and match, ma la scelta di abbinare un paio di calzini bianchi ad un paio di ciabatte ufficialmente must have dell’estate 2021, con o senza calzini. Parliamo delle Yeezy Slide, disegnate da Kanye West e comodissime al solo sguardo. Le ciabatte in punta aperta sono attualmente già sold out, nonostante il loro prezzo che attualmente lievita fino ai 1800 euro sui siti di rivendita.

Yeezy Slides e co: le ciabatte che potremo osare indossare in città, o anche al mare

Quella di Chiara è una provocazione che in verità prosegue da un po’ di tempo, perché già di recente con il boom del look comfy, complice anche la pandemia naturalmente, l’influencer aveva indossato delle pantofole Louis Vuitton in peluche, proponendo un city look comodo da mezza stagione.

Sicuramente questo tipo di ciabatte super sportive vanno abbinate ad una tuta o ad un look urban sport, come la stessa Chiara propone, e se volessimo osare con questa mania e possibile trend estivo, potremmo optare per uno dei modelli proposti proprio dalla Chiara Ferragni collection, un modello più basso, classico e non platform.

Sempre di tendenza ed evergreen, e ad un prezzo cheap sono i nuovi modelli Adidas che presentano anche decorazioni in fiori, a strisce o semplicemente colorate. Un modello che se anche non ve la sentite di osare in città, per le vacanze sarà il vostro must have da valigia, e da villeggiatura.