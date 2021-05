Un’estate in blu elettrico o blu di Scozia? Per Kate Middleton con il suo blazer di Zara è assolutamente un sì.

Dietro l’ultimo outfit di Kate Middleton, un blazer doppiopetto, c’è un ampio significato politico ma anche una lezione di moda e trend da custodire gelosamente per quest’estate. Segno che la duchessa ormai sa ben utilizzare a suo favore il linguaggio della moda, secondo l’occasione certo, ma lasciandosi guidare unicamente dalla sua personalità.

E al di là di ogni omaggio e intento politico che c’è dietro i suoi abiti, Kate ci offre sempre l’occasione di scoprire capi e colori su cui poter puntare nella stagione. E tutto parte dal blazer, che in versione più leggera ed estiva passa dall’essere must have primaverile ad estivo, in men che non si dica.

Kate Middleton in blazer: la duchessa punta ancora una volta su un capo Zara

La passione di Kate per i blazer non è certo un mistero, sopratutto per i modelli in doppiopetto con bottoncini raffinati e rotondi in vista, dal design decisamente regale. Qualche tempo fa abbiamo visto indossarle un modello in rosso, e proprio qualche giorno fa è ancora su un colore acceso ed espressivo che punta, indossando un blazer blu firmato Zara: un blu elettrico o meglio di Scozia, in occasione proprio della sua visita in Scozia.

Un omaggio al colore della nazione, ma anche allo stile di Lady D, che indossò in occasione di una visita alla città Nottingham nel 1992 un outfit total blu, gonna e blazer lungo doppio petto. E non è la prima volta che Kate si lascia ispirare ancora una volta da un outfit della principessa, puntando su un capo di Zara.

Un modello alla portata di tutte e che neppure a dirlo, ha registrato subito il sold out sul sito di Zara UK. Segno che la duchessa sa scegliere un abbigliamento sempre vicino anche al gusto popolare, anche per prezzi assolutamente accessibili.

Blazer Zara 2021: quanto costa il modello della duchessa di Cambridge

Il blazer blu elettrico di Kate costa 59.99 sterline ovvero 59.95 euro. Ricercando il capo sul sito italiano di Zara, si trovano tantissimi modelli simili, ma nessuno in blu. Oversize, avvitato ma anche cropped, i modelli proposti dal brand sono davvero diversi e adatti sia per un outfit casual che elegante: un’idea perfetta anche in vista di cerimonie ed eventi.

I colori sgargianti e accesi si confermano tendenza dell’estate 2021 anche sul sito di Zara, che nella versione italiana propone il modello indossato da Kate in corallo. L’invito quindi è quello di affiancare ai colori pastello, che non mancano all’appello del perfetto guardaroba estivo, anche colori tendenti al fluo o che ad ogni modo non passino inosservati.