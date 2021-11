Chiara Nasti si sfoga sui social e si scaglia contro il Grande Fratello Vip 6, anche se lei stessa voleva prenderne parte in passato.

L’influncer campana Chiara Nasti boccia il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Su Instagram, non ci va alla leggera l’influencer sul reality ma alcuni ricordano bene che lei stessa aveva sostenuto il provino per entrare nella Casa. Ha cambiato improvvisamente idea oppure è il classico esempio della volpe che non arriva all’uva?

Le parole di Chiara Nasti sul GF Vip

Rispondendo a una domanda su Instagram posta da un fan, Chiara Nasti esprime un’opinione molto dura sul GF Vip di Signorini e, secondo ciò che riporta Blogtivvu, dichiara: “Io al Grande Fratello Vip? Non sono per quelle robe lì, ahah, lo trovo da sfig*ti, ognuno vede le cose a modo proprio… mai comunque!“. Resta da capire perchè l’influencer è stata così dura con il reality considerando che nel 2020 voleva farne parte, affrontando i provini. Che sia un ripensamento in luce di questa ultima edizione o meno, non tutti i follower hanno dato ragione a Chiara e alcuni pensano che il motivo sia che non è riuscita ad entrare nella Casa e le “bruci” un po’. Chi avrà ragione? Intanto l’influencer sembra tornata a pieno regime sui social dopo un periodo in cui non è stata bene psicologicamente.