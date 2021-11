Nicolò Zenga si è sposato con la sua Marina Crialesi ma non ha invitato la sua famiglia, il motivo lo spiega lo sposo con una storia Instagram.

Nicolò Zenga si è sposato con Marina Crialesi nella chiesa di Santa Maria in Tempulo a Roma ma non hanno invitato Andrea, Rosalinda e la famiglia più stretta. Questo dettaglio poco chiaro ha scatenato il gossip nelle ultime ore ma a chiarire le cose è lo stesso sposo sui social.

Le dichiarazioni di Nicolò Zenga sul suo matrimonio

“Ebbene si… ci siamo sposati Abbiamo voluto fare una cerimonia intima in comune. Una cosa che fosse solo nostra e condivisa solo con testimoni e damigelle prima di fare il “grande evento” in chiesa. Purtroppo la famiglia di Marina non poteva essere presente e per questo motivo abbiamo deciso di tenere questo momento solo per noi. Il tutto con l’appoggio ed il supporto di entrambe le nostre famiglie che anche a distanza hanno saputo restarci vicini. Grazie a tutti per i messaggi d’amore che abbiamo ricevuto…. perché oggi conta solo questo. L’amore.”

Queste sono le motivazioni con le quali lo sposo ha giustificato l’assenza di Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò e i suoi genitori. I due neo sposi voleva una cerimonia molto intima in cui contasse solo il loro amore. Come l’avranno presa i suoi parenti?