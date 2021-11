In queste ultime ore stanno circolando voci insistenti su una presunta crisi tra Matteo Fioravanti e Noemi Baratto, l’ex tronista chiarisce tutto.

Da alcuni giorni, il web è convinto che ci sia una crisi profonda tra Matteo Fioravanti e Noemi Baratto. I due sono usciti dal programma circa un mese fa e già sembrano esserci problemi, almeno così sostengono i fan che li hanno incontrati separati in diverse occasioni. L’ex tronista interviene per placare i rumors e smentisce la rottura con la sua fidanzata.

Le dichiarazioni di Matteo Fioravanti: l’ex tronista smentisce la crisi

Secondo le dichiarazioni riportate da Blogtivvù, Matteo Fioravanti afferma: “Sto leggendo tantissime notizie e mi stanno arrivando tanti messaggi sul fatto mio e di Noemi. Io volevo tranquillizzare tutti quelli che ci seguono. Io e Noemi non ci siamo lasciati. Assolutamente. Come tutte le coppie nate da poco, ci stiamo conoscendo e ci sono anche adesso degli alti e dei bassi com’è giusto che sia in una relazione. Quindi ci stiamo anche dando del tempo per darci delle risposte e magari andare avanti. Io volevo tranquillizzare veramente tutti e dirvi che vi ringrazio per tutti i messaggi che mi sono arrivati. E anche il fatto che non ci vediamo molto spesso con Noemi è dato dal fatto che siamo impegnati tutti e due tra studio e lavoro“. Così l’ex tronista smentisce la crisi con Noemi Baratto, anche se i fan continuano a non essere convinti di questa spiegazione.