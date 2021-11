L’attore Lino Guanciale è diventato papà, lo ha annunciato lui stesso sui social: il piccolo si chiama Pietro ed è nato da una sola settimana.

Fiocco azzurro per Lino Guanciale che dà il benvenuto al piccolo Pietro. Il suo bambino è nato il 4 novembre dall’amore con Antonella Liuzzi e l’attore per l’occasione scrive, su Facebook, una bellissima dedica per la nascita del figlio. La lieta notizia ha fatto piacere al web che lo ha inondato di auguri.

La dolce dedica di papà Lino Guanciale al suo figlio Pietro

“Benvenuto… Non solo nelle nostre vite e nella nostra casa, ma nel mondo. Esploralo a più non posso, amore nostro, con sete di conoscenza e con gratitudine. Affiancarti sulla tua strada sarà la più dolce e la più bella delle avventure.Grazie mille a tutte/i per l’invasione amorevole di auguri Pietro è il dono più grande che la vita potesse farci.Lino & Antonella”. Con queste bellissime parole Lino Guanciale e Antonella Liuzzi hanno dato il benvenuto al loro bambino Pietro. La coppia sempre più affiatata ha deciso di coronare il suo sogno, diventare genitori. I fan contentissimi della notizia hanno ricoperto di affetto e auguri la coppia celebrando la nascita del piccolo. La dedica è accompagnata da una tenera foto della culla di Pietro che intenerito il web.