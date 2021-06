Chiara Ferragni è proprietaria al 100% della TBS Crew, la società che gestisce il magazine online The Blonde Salad, di cui l’influencer è fondatrice e amministratore delegato.

Una nuova sorpresa mette in luce la bravura imprenditoriale di Chiara Ferragni, che ora ha perfezionato l’acquisto del 45% delle quote della società TBS Crew, divenendo così proprietaria unica di se stessa. Certo, perché l’organizzazione gestisce il magazine online The Blonde Salad, di cui lei è fondatrice, nonché amministratore delegato. Stiamo parlando di quello che un tempo era solo un blog nato per passione e che l’ha resa l’influencer più conosciuta del nostro Paese, grazie alla scrittura online su argomenti come la moda, i trucchi, l’acconciatura, l’abbigliamento e adesso tutto quello che riguarda i settori beauty, lifestyle, fashion e people.

Chiara Ferragni: la TBS Crew

L’influencer, di recente nominata Global Ambassador da Bulgari ed entrata a far parte del cda di Tod’s (il consiglio d’amministrazione per il triennio 2021-2023 del gruppo di Diego Della Valle), ha deciso di prendere in mando tutte le sue attività e diventarne proprietaria unica, acquisendo la TBS Crew e assicurandosi quindi il 100% del capitale sociale. La società non si occupa solo del sito dell’imprenditrice, ma è anche una web agency di tutto rispetto che offre servizi di consulenza di Digital Marketing Strategy.

Chiara Ferragni sul brand e la sua gioia

Chiara Ferragni sui social ha mostrato tutto il suo entusiasmo per l’evento, condividendo non solo la sua reazione su Instagram, ma anche un post con i dettagli dell’acquisto: “le quote pari al 45% della società fondata nel 2009, che facevano capo alla società Esuriens srl, riconducibile alle famiglie Morgese e Barindelli, sono state cedute a seguito di un accordo tra i soci”.

Di seguito le sue parole di gioia: “È uscita la notizia: ora sono la proprietaria e ho il controllo unico di TBS Crew srl e The Blonde Salad, l’azienda che ho fondato nel 2009. Un nuovo capitolo è appena iniziato e sono così felice di essere il mio capo al 100%“.