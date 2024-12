Chiara Ferragni scrive ad Aurora Ramazzotti per il matrimonio: è boom di like

Non è passato inosservato il messaggio di Chiara Ferragni per Aurora Ramazzotti dopo l’annuncio delle nozze con Goffredo Cerza.

Solamente poche ore fa, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno annunciato di essersi scambiati le proposte di nozze. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha condiviso un post molto dolce nel quale ha mostrato con orgoglio anche l’anello di fidanzamento. Una serie di scatti che hanno trovato diverse reazioni compresa quella… di Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni, messaggio per le nozze di Aurora Ramazzotti

Andando a curiosare tra i messaggi d’affetto ricevuti da Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sotto al post in cui i due hanno annunciato le prossime nozze, i più attenti hanno scovato anche il messaggio di Chiara Ferragni che, per la verità, non poteva passare inosservato viste le tante reazioni che ha suscitato.

Aurora Ramazzotti

La Ferragni, infatti, ha commentato con una frase tenerissima: “Che bello l’amore“, il tutto accompagnato da una emoticon di un cuore. Le parole della imprenditrice digitale sono state invase da cuoricini che, ad oggi, hanno toccato quota 1180.

La Ramazzotti, dal canto suo, ha apprezzato le parole dell’amica e ha commentato con dei cuoricini bianchi in segno di amicizia.

La proposta tra Goffredo e Aurora

A proposito della romantica proposta di matrimonio, questa è arrivata nelle scorse ore nella dolce cornice innevata di del Winter Wonderland di Hyde Park, a Londra, dove Aurora, Goffredo e il piccolo Cesare si stavano godendo una splendida giornata. La coppia, dopo sei anni di relazione e un bebè, ha quindi sorpreso i fan con l’annuncio delle prossime nozze.

Staremo a vedere se i due vorranno dare ulteriori dettagli – oltre all’anello super brillante ben mostrato dalla Ramazzotti – relativamente alle loro sensazioni ed emozioni e, nel caso, anche in merito alla futura data del matrimonio nel caso l’avessero già stabilita.