“Ho sperimentato una se**ualità spinta”: la confessione di Fabio Volo

Ospite a Belve con Francesca Fagnani, Fabio Volo ha raccontato alcuni aspetti anche molto privati della sua vita, intima e professionale.

Protagonista della puntata di martedì 3 dicembre 2024 di Belve con Francesca Fagnani, il noto attore e scrittore Fabio Volo si è lasciato andare a diverse rivelazioni anche piuttosto piccanti a livello privato e professionale. Volo non si è certo limitato per la gioia della padrona di casa che ha accolto con grande piacere le sue confessioni da belva…

Fabio Volo e la sperimentazione in ambito intimo

Nel faccia a faccia con la Fagnani, Fabio Volo ha ammesso: “In passato ho sperimentato, magari una sessualità un po’ più spinta tipo un po’ di gente insieme”, le parole dell’attore e scrittore con tanto di sorriso. “Ho una sessualità molto libera, per cui la por**grafia non è interessante. Non ho perversioni, non metto i tacchi a spillo, ma mi piace il gioco quello sì”, ha dichiarato ancora Volo.

Fabio Volo

Sempre a proposito di intimità, la Fagnani ha ricordato a Volo il suo commento su Ariana Grande che era stata definita con un termine volgare “una poco di buono”. In questo senso, lo scrittore ha detto: “Quella cantante parla a bambini che non capiscono la sessualità. Non la ritengo una cosa giusta”.

La spiritalità e il particolare incontro

Passando ad altri argomenti: “Da anni è impegnato in percorso di spiritualità”, ha incalzato la Fagnani. “Per un mese ho vissuto nella foresta amazzonica” dove “attraverso meditazioni profonde con uno sciamano sono stato portato a un punto della mia vita dove ho avuto una visione e ho incontrato me stesso a 25 anni: ci siamo parlati e abbracciati”.

“Quando sono nella fase creativa posso scrivere ovunque”, ha detto a Belve sottolineando che proprio mentre si trova nella fase della “creatività è più intima”, non si lava.