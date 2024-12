Taylor Mega confessa: “Ecco di che disturbo ho sofferto”

La confessione social di Taylor Mega sul disturbo importante di cui ha sofferto e che ì’ha portata a fare una scelta ben precisa.

Sempre molto social, Taylor Mega ha condiviso con i suoi fan su TikTok alcuni argomenti piuttosto intimi legati a dei traumi subiti da piccola. Nel dettaglio ad un disturbo che l’ha accompagnata durante l’infanzia e che, ancora oggi, la porta a fare alcune scelte in merito al suo look con particolare riferimento ai capelli.

Taylor Mega, la confessione sui capelli

Attraverso un filmato di alcuni minuti condiviso su TikTok. Taylor Mega ha reso partecipi i suoi seguaci di alcune problematiche avute in passato e che riguardano il suo stile e il suo look. “Tutto parte dalla mia infanzia perché io soffrivo di tricotillomania, un disturbo che ti porta per forza a giocare con i tuoi capelli”, ha raccontato l’influencer.

“Stavo sempre a girarmi i capelli con le dita. Mia mamma, non sapendo come gestire la cosa, mi portava dalla parrucchiera e mi faceva tagliare i capelli corti”, ha ammesso la ragazza.

Taylor Mega

“Crescendo con l’adolescenza, mia madre non aveva più il potere di farmi tagliare i capelli”, ha proseguito sempre nel video TikTok la bella Taylor. “Poi arrivo ai miei 17 anni, passo un brutto periodo con le sostanze stupefacenti… Di punto in bianco, nella pazzia del momento, secondo me stavo anche affrontando un trauma forte, prendo e mi raso completamente mezza testa”.

A quel punto, dopo essersi rimessa in piedi “anche a livello psicologico”, la Mega ha optato per tagliarsi i capelli corti “per far crescere tutto in maniera omogenea e a 20 anni avevo di nuovo i capelli corti”.

Il trauma anni dopo

Taylor a quel punto ha deciso di mettere le extension. “I capelli facevano una fatica allucinante a crescere, mi sono aiutata anche con degli integratori validissimi”. Da quel momento, però, quanto vissuto l’ha segnata.

“Sono rimasta traumatizzata dai capelli, faccio fatica ancora oggi a tagliarli, lo faccio ogni 3 mesi, solo le punte”, ha ammesso la donna confidandosi ancora con i fan social.