Amici, gli estremi rimedi di Rudy Zerbi: “Spogliati e canta”

Momento molto delicato ad Amici con Ilan che ha affrontato le sue paure insieme al prof Rudy Zerbi con un metodo particolare.

A mali estremi, estremi rimedi. Più o meno è questo quanto accaduto ad Amici tra il prof Rudy Zerbi e il suo allievo Ilan. Il maestro è stato chiamato dal cantante che voleva provare a superare alcune difficoltà durante le proprie esibizioni. Da qui, l’insegnante gli ha dato una serie di suggerimenti piuttosto forti che lo hanno fatto “liberare”.

Amici, le paure di Ilan

Durante l’ultimo daytime di Amici andato in onda su Canale 5, è stato protagonista il giovane cantante Ilan che ha chiesto a Rudy Zerbi di assistere ad una sua esibizione nella quale avrebbe provato a superare le sue paure.

Rudy Zerbi

Quello che il ragazzo non si sarebbe mai aspettato è che il maestro utilizzasse alcuni metodi particolari per aiutarlo. Infatti, dopo aver iniziato per alcune volte l’esibizione ed essere stato fermato dal professore, ecco la mossa inattesa: “Così non va, spogliati“.

Il metodo forte di Rudy Zerbi

Zerbi, infatti, per cercare di aiutare Ilan gli ha praticamente ordinato di togliersi felpa e maglietta e di restare davanti a lui a cantare, possibilmente guardandolo negli occhi. “Dico davvero, togliti la maglietta. Stai nudo così e canta“.

Il ragazzo, a quel punto, si è esibito e non senza difficoltà ha aperto il suo cuore durante la performance del brano. “Ecco, così. Ciao, grazie a te”, ha detto Rudy evidentemente contento del risultato.

Ilan, dal canto suo, rivolgendosi ad una assistente ha detto: “Se dico che mi ha fatto piacere mento ma se dico che sto bene è vero”.

Staremo a vedere a questo punto se dopo tale esercizio, il ragazzo riuscirà a proseguire nel modo migliore il suo percorso nella scuola e magari fino al tanto atteso Serale.