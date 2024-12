Scatenato Fedez nella nuova puntata di Real Talk nella quale ha creato un pezzo come prevede il format. Nel mirino del rapper Myrta Merlino e non solo.

Aveva qualcosa da dire e lo ha fatto. Fedez si è davvero scatenato nella nuova puntata di Real Talk nella quale ha creato un pezzo, come prevede il format, che ha visto essere prese di mira anche Myrta Merlino e Chiara Ferragni con alcune frasi in rima, e non solo, decisamente forti e controverse che fanno capire la tanta rabbia e amarezza del rapper.

Fedez contro Myrta Merlino

“Stavo solo bussando sulla soglia del dolore, più ci rifletto e penso che è tutto sbagliato”, si sente cantare in rap da Fedez nel pezzo condiviso anche in un post social su Instagram.

“Ogni ca**o della mia vita diventa un ca**o di Stato perciò non mi stupirebbe se un giorno vedessi Myrta Merlino fare un servizio sul mio ca**o depilato“.

Fedez

L’artista ha aggiunto nel post: “Il lusso di una libertà che non ti puoi permettere, ma devo ammettere che il giornalismo fa riflettere: gente che non sa scrivere che intervista gente che non sa parlare per gente che non sa leggere. Aprite quella porta e non aprite quella bocca ogni popolo si merita il regime che sopporta”.

Le parole sull’amore tossico

Nelle stories Instagram poi, Fedez ha aggiunto alcune frasi che sembrano essere destinate a Chiara Ferragni: “Amore ricordati sentimenti un po’ tossici. Per te avrei dato anche un rene ma mi hanno già tolto un po’ troppi organi. Stanotte un altro malore mi sa che tra poco tolgo il disturbo. Il male che ho fatto in amore. Ho capito che adesso è arrivato il mio turno. Voglio tenerti nascosta non darti in pasto a queste iene. Ho smesso di mettere in mostra una vita perfetta che non mi appartiene”.